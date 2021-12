Sharing Alpha Diese 25 Fonds halten Profi-Anleger für besonders aussichtsreich

Auf seiner Internetplattform ruft Sharing Alpha dazu auf, Erfahrungen in Zusammenhang mit Investmentfonds zu teilen. Wer sich berufsmäßig mit Fonds beschäftigt, also beispielsweise im Kundenauftrag Fondsanteile kauft oder größere Strategieportfolios mit einer Auswahl an Investmentfonds bestückt, dessen Votum ist bei Sharing Alpha gefragt.

Aus den Urteilen der Profis hat das Unternehmen jetzt eine Bestenliste erstellt: Diese Fonds könnten laut Einschätzung der Abstimmungsteilnehmer ihre Benchmark am weitesten übertreffen.

Die Tabelle zeigt, welche Fonds die Profi-Investoren, die sich bei Sharing Alpha registriert und dann abgestimmt haben, als besonders aussichtsreich bewertet haben. Es wird jeweils der Klassenbeste aus 25 Morningstar-Kategorien genannt.

Laut dem Mitgründer und Chef der Plattform, Oren Kaplan, haben bislang rund 1.300 Investmentprofis aus 55 Ländern ein Votum bei Sharing Alpha abgegeben.

Als Gegenleistung für ihre Bewertungen erhalten die Teilnehmer auf der Plattform einen eigenen Track Record. Es wird gemessen, inwieweit sich die Einschätzungen zur zukünftigen Fonds-Performance bewahrheitet haben.