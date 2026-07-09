Das Online-Karriereportal Kununu zeichnet zusammen mit „Sheconomy“ die Unternehmen mit den zufriedensten Arbeitnehmerinnen aus. Hier die Top 10 unter den Banken.

Kununu und Sheconomy haben untersucht, welche Arbeitgeber Frauen am besten finden: Wir stellen die Top-Banken vor.

Bei dem Ranking „Top Female Workplaces 2026“ des Online-Karriereportals Kununu und des Wirtschaftsmagazins „Sheconomy“ geht es um die Zufriedenheit von Frauen an ihrem Arbeitsplatz. Ermittelt wurden dabei die besten Arbeitgeber für Frauen aus verschiedenen Branchen.

In die Analyse flossen die Arbeitgeberbewertungen aller Berufsgruppen, Branchen und Karrierestufen auf der Kununu-Website ein, die bis zum Stichtag am 30. November 2025 eingingen und die von weiblichen Nutzern stammen.

Berücksichtigt wurden dabei Unternehmen, die

ein deutsches Kununu Arbeitgeber-Profil haben und

einen Kununu-Score von mindestens 3,5 Sternen – auch im Schnitt der letzten zwölf Monaten – in der Gesamtwertung sowie jeweils in den Kategorien Work-Life-Balance, Gleichberechtigung und Karriere & Weiterbildung aufweisen.

Weitere Voraussetzungen waren:

eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 75 Prozent und

mindestens 30 Mitarbeiterinnen-Bewertungen, davon zehn in den letzten zwölf Monaten.

Die Höchstwertung entspricht fünf Sternen. Bei Gleichstand ist die vierte Dezimalstelle entscheidend.

Allerdings werden bei Kununu-Auswertungen lediglich die Angaben berücksichtigt, die Nutzer freiwillig in der Datenbank hinterlegen. Die Ergebnisse könnten daher leicht von dem tatsächlichen Stimmungsbild abweichen.

Keine Bank unter den Top 20 im Gesamtranking

Das Ergebnis: Mit 4,99 von 5 möglichen Punkten schafft es die saarländische Unternehmensberatung Momentum Media Consulting auf den ersten Platz des Rankings der Top Female Workplace 2026 in Deutschland. Das Unternehmen berät kleine, mittlere und große Unternehmen in den Bereichen Marketing und digitale Geschäftsprozesse und beschäftigt zwischen 11 und 50 Menschen. Es zeichnet sich laut Kununu vor allem durch eine besonders hohe Zufriedenheit bei den weiblichen Beschäftigten aus.

Der zweite Platz geht mit einem Score von 4,98 an die MVZ Dr. Dr. Dorow, besser bekannt als Dorow Clinic. Die seit rund 18 Jahren bestehende Klinik für Zahnmedizin und ästhetische Chirurgie mit Sitz in Waldshut-Tiengen betreibt acht Standorte in Süddeutschland und beschäftigt nach Kununu-Angaben 288 Menschen. Das Unternehmen gilt bereits als mehrfach ausgezeichneter Top-Arbeitgeber am Hochrhein und wird von Mitarbeiterinnen unter anderem für Gleichberechtigung und den Umgang der Geschäftsführung mit dem Team gelobt.

Drittplatzierter wurde mit 4,97 Punkten die Seniorenbetreuung Saar. Der Pflegedienstleister aus dem Landkreis Merzig-Wadern bietet Hauswirtschafts- und Betreuungshilfen für Seniorinnen und Senioren an und beschäftigt zwischen 11 und 50 Menschen.

Den Banken unterdessen stellen die Frauen kein so gutes Zeugnis aus: Auf der branchenübergreifenden Top-20-Liste findet sich kein einziges Kreditinstitut. Das könnte wohl auch an der Unzufriedenheit der weiblichen Beschäftigten mit ihrem Gehalt liegen: Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist der Gender Pay Gap im Finanzsektor mit rund 24 Prozent deutlich größer als in der Gesamtwirtschaft – und ging seit 2011 auch nur langsam zurück. Der Frauenanteil in Führungspositionen des Finanzsektors stagniert laut IAB bei etwa 17 Prozent. Und da laut einer Studie des Personaldienstleisters Avantgarde Experts das Gehalt den größten Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit hat, könnte hier eine Ursache für das schlechte Abschneiden der Banken bei weiblichen Beschäftigten liegen.

Welches Kreditinstitut mit 4,81 Punkten das Ranking innerhalb der Banken anführt und welche weiteren neun Banken zufriedenere Mitarbeiterinnen als ihre Konkurrenz haben, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

Platz 10: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 1 / 10 Gebäude der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. Bildquelle: Imago Images / Arnulf Hettrich