Shedlin Capital erweitert Vorstand

Die 32jährige wird ab dem 1. März diese Jahres die Finanzierung und Entwicklung von Immobilienprojekten für geschlossene Fonds verantworten. Vor ihrem Wechsel zur Sheldin Capital arbeitete Johanna Borus in gleicher Position und Prokuristin bei C.R.E.D.O. Real Estate GmbH in Wien. Dort war sie für die Akquisition, Strukturierung und Abwicklung von Projektfinanzierungen in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig und hat unter anderem die Budgetplanung und Risikoeinschätzung der Neuinvestitionen verantwortet. Zuvor war sie bei der Immoconsult Leasinggesellschaft mbH in Wien als Senior Account Manager beschäftigt. Johanna Borus hat an der Wirtschaftsuniversität Wien und der Haute Ecole de Commerce in Paris studiert.