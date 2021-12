Shedlin mit neuem Vertriebschef

Darüber hinaus soll Deletioglu die Zusammenarbeit mit Charlemagne Capital Ltd. verantworten. Vor seinem Wechsel zu Shedlin Capital arbeitete der 43-Jährige sechs Jahre bei Charlemagne Capital. Als Leiter der Niederlassung in Frankfurt am Main sowie Geschäftsführer Deutschland und Österreich war er dort für sämtliche Vertriebs- und Marketingaktivitäten der Gesellschaft im deutschsprachigen Raum zuständig. Zuvor war Deletioglu zwei Jahre als Geschäftsführer der Brainpower AG in Frankfurt tätig. Deletioglu folgt auf Selim Kuzu, der das Unternehmen Ende Juni verlassen hat.