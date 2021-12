Shop.com PayPal, Klarna und Co. greifen Banken bei Verbraucherkrediten an

Verbraucher auf Webseiten wie Shop.com werden in den vergangenen Wochen neue Optionen bemerkt haben. Unter der Beschreibung eines Dell-Laptops beispielsweise ist ein kleiner PayPal-Knopf zu finden, der „Einfache Ratenzahlungen" anbietet. Kunden haben also die Wahl, das Produkt gleich ganz zu erwerben oder aber die Zahlungen über einen Zeitraum von neun Monaten zu strecken.In der Zukunft sind viel mehr solcher Angebote beim Einkaufen im Internet zu erwarten. Unternehmen wie PayPal, Affirm aus San Francisco und Klarna AB aus Schweden drängen auf den Markt für Verbraucherkredite, der seit langem von Kreditkartenfirmen und Banken dominiert wird.Die Anbieter digitaler Zahlungsmöglichkeiten haben sich offenbar vorgenommen, sich einen beachtlichen Marktanteil zu sichern – das gilt besonders für Einkäufe über mobile Endgeräte. Während sich das Einkaufen hin zum Handy verlagert, sehen PayPal, Affirm und Klarna die Chance, die Bezahlgewohnheiten der Verbraucher in eine neue Richtung zu lenken., die verstärkt direkt vom Smartphone aus einkauft. Eine andere sind Kunden, die Probleme haben, Kreditkarten zu bekommen – also etwa Einwanderer oder Personen am Anfang ihrer beruflichen Karriere.PayPal und seine Konkurrenten könnten einen Vorteil gegenüber Banken und Kreditkartenunternehmen haben.„Man wird für Kreditkarten umworben, wenn man nach Hause kommt und durch die Post geht oder aber einfach so durch das Internet surft", erklärt Analyst Gil Luria von Wedbush Securities. „PayPal, Klarna und Affirm bietet hingegen einen Kredit genau dann an, wenn man ihn braucht. Ich will diesen Fernseher. Habe ich genug Geld? Ich kann ihn mir auch jetzt holen und sechs Monate keine Zinsen zahlen."Verständlicherweise gibt es Sorgen, dass PayPal und die Konkurrenten mit ihren Kredit-Angeboten über das Internet gerade auch jene Geringverdiener ansprechen, die sich ein bestimmtes Produkt vielleicht nicht leisten können. Affirm beispielsweise berechnet Zinsen von bis zu 30 Prozent.. Das Unternehmen ist seit 2008 in dem Bereich aktiv. Damals übernahm es die Firma BillMeLater, die später zu PayPalCredit wurde. Dieser Zweig hatte zum 30. September ausstehende Verbraucherkredite von 3,4 Milliarden Dollar (rund 3,1 Milliarden Euro).. Das Unternehmen unterbreitete Online-Surfern Kreditangebot für spezifische Einkäufe. Inzwischen ist es Affirm gelungen, 325 Millionen Dollar an Investments von Firmen wie Khosla Ventures und Andreessen Horowitz einzuwerben.. Seinen Ursprung hat das Unternehmen in Europa, wo es Verbrauchern das Angebot machte, sich für die Bezahlung von Online-Einkäufen insgesamt 14 Tage Zeit zu lassen. Das stärkte gleichzeitig das Vertrauen der Kunden in Online-Shopping, da sie die Produkte erst erhielten, bevor sie dafür bezahlen mussten.Klarna berücksichtigt mehr als 200 Variablen bei der Beurteilung einer Kredit-Anfrage eines Kunden. Dazu zählen die Art des Gerätes, vom dem aus eingekauft wird, die Tageszeit und der Ort der Bestellaufgabe.Firmensprecher Erik Engellau-Nilsson sagt: „Die Händler sind begierig, auf mobilen Endgeräten einfache Kredit-Angebote zu unterbreiten, damit aus dem Surfen unterm Strich mehr tatsächliche Einkäufe werden".