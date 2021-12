Shopping-Fonds von Frankfurt-Trust

Zielaktien für das Portfolio des neuen FT Emerging Consumer-Demand sind Konsumwerte aus den globalen Schwellenländern sowie Konsumwerte aus den Industrieländern die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes in Schwellenländern erzielen.Bei der Auswahl der Aktien achten die Fondsmanager Thierry Misamer und Tilo Wannow auf Bewertung und Qualität der Unternehmen. Im Ergebnis entsteht zum Start ein Portfolio aus etwa 40 Aktien, die sich aktuell nahezu hälftig sowohl auf Dinge des täglichen Bedarfs und etwas luxuriösere Waren als auch auf Emerging Markets und Industrieländer verteilen.Franfurt-Trust will damit den Trend nutzen, dass die Kaufkraft in den Schwellenländern dank Wirtschaftsboom enorm zunimmt.Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent; Verwaltungs- und Depotbankvergütung liegen bei jährlichen 1,5 Prozent und 0,04 Prozent.