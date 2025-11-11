Der US-Senat hat einem Haushaltsgesetz zugestimmt, das den Shutdown in den Vereinigten Staaten beenden könnte. Warum das den Goldkurs auf neue Höhen treiben könnte.

Die Menschen in den USA erleben den längsten Shutdown in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Ein mögliches Ende beflügelt die Goldkurse.

Die Goldjäger reagieren euphorisch auf ein mögliches Ende des Shutdowns in den Vereinigten Staaten. Der US-Senat hat laut der „New York Times“ einem Haushaltsgesetz zugestimmt, das den Stillstand der dortigen Behörden beenden könnte.

Der Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten führte zum bisher längsten Shutdown in den USA. Seit 41 Tagen bekommen 670.000 Mitarbeiter der Vereinigten Staaten kein Gehalt. Das betrifft auch die Ministerien für Arbeits- und Wirtschaftsstatistik (Bureau of Labor Statistics (BLS) und Bureau of Economic Analysis). Daten zur Arbeitslosigkeit und Inflation der USA für das dritte Quartal 2025 wurden deswegen noch nicht veröffentlicht.

Sollte das BLS einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen verkünden, hoffen Börsianer auf eine Zinssenkung der Fed. Sinkende Zinsen würden auch die Renditen bei festverzinslichen Anlagen schmälern. Das könnte Anleger dazu bewegen, vermehrt in Gold als sichere Anlageform zu investieren.

Der Goldpreis stieg nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes deutlich an. Kostete eine Feinunze Gold am Freitag, 7. November rund 4.000 US-Dollar, waren es bis zum darauffolgenden Dienstagmittag ungefähr 4.140 US-Dollar – ein Anstieg von rund 3,5 Prozent. Ronald-Peter Stöferle analysiert in dieser Woche in Denker der Wirtschaft, was die Beziehung der USA zu dem Edelmetall Gold ausmacht.

Wenn das Repräsentantenhaus dem Haushaltsgesetz am Mittwoch, 12. November, zustimmt, muss es noch von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden.