im 4. Quartal 2018 wurde nahezu jede Anlageklasse abverkauft. Der S&P 500 notierte in den ersten drei Quartalen noch komfortable 9 Prozent im Plus, ehe im Oktober ein Ausverkauf einsetzte und im Dezember in der schwächsten Performance seit der Großen Depression kulminierte. Auf Sektorenbasis konnten von den 121 Industriegruppen im S&P 500 lediglich 7 eine positive Performance ausweisen. Gold verbuchte dagegen ein Plus von 8,1 Prozent. An der Spitze: Minenaktien mit einem Plus von 13,7 Prozent. Gold hat also neuerlich seine Eigenschaft als exzellenter Diversifikator bewiesen.