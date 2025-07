Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

2025 sehen sich die Anleger dem Paradox rekordhoher Marktindizes und beispielloser Fragilität gegenüber1. Sie sind mit hohen Bewertungen und steigenden geopolitischen Risiken konfrontiert – und müssen mit einer unvorhersehbaren Politik fertig werden. Handelskriege und Chipbeschränkungen prägen die internationalen Beziehungen, eskalierende Konflikte destabilisieren die Energiemärkte, und Vorsicht in Bezug auf KI-Hype und ESG-Redefinition beeinflussen Kapitalflüsse und Unternehmensprioritäten. Dennoch werden die Märkte weiterhin von einer Handvoll Mega-Caps dominiert, was die zugrunde liegende Fragilität verschleiert.

Der hohe Preis der Selbstzufriedenheit

Unseres Erachtens unterschätzen die Märkte die Kosten des Protektionismus und der politischen Volatilität. Die strategische Planung ist sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher schwierig, während unklare Handelsallianzen Auswirkungen der zweiten Ordnung nach sich ziehen und Anleger dazu zwingen, traditionelle Definitionen eines defensiven Vorgehens zu überdenken. Unterdessen strömen die Investitionsflüsse weiterhin in passive Vehikel, was die Indexkonzentration erhöht und die Märkte anfälliger für Schocks macht.

Auf Resilienz ausgelegt: Merkmale eines zukunftssicheren Portfolios

Sichere Häfen sollten sorgfältig ausgewählt werden. Anleger sollten nach erstklassigen Unternehmen und Strategien mit dauerhaften Vorteilen, integrierter Widerstandsfähigkeit und langfristiger Anpassungsfähigkeit suchen. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Hohe Renditen auf das eingesetzte Betriebskapital

Wiederkehrende Umsätze und Preismacht

Geringe Verschuldung und nicht kapitalintensiv

Starke immaterielle Vermögenswerte

Dienstleistungsorientiert und datenintensiv

25 Jahre MS INVF Global Brands Fund: In Qualität verankert, für die Zukunft gerüstet

Eine wahre Qualitätsstrategie ist wie ein alter Baum, der tief in Fundamentaldaten verwurzelt ist und die Marktsaison überdauert. Global Brands ist seit 25 Jahren in Weltklassemarken verankert, die konsequent agieren, starke Bilanzen und hohe Renditen auf eingesetztes Betriebskapital aufweisen, eine immer komplexere Welt navigieren und Ergebnisse liefern, wenn Resilienz am dringendsten benötigt wird.

Qualitätsunternehmen geben Anlegern die Kraft, investiert zu bleiben, wenn andere aus Angst verkaufen. In schwierigen Zeiten können Anleger sich auf die geduldige Logik der Qualität stützen: weniger, aber hochwertige Unternehmen besitzen, die aktiv ausgewählt wurden, und ihnen die Zeit geben, das zu tun, was sie über Zyklen hinweg am besten machen – ihr Kapital vermehren.

RO459525 Gültig bis: 19. Juni 2026

_______________________________

1Zutreffend am 17. Juni 2025