Gold & Co.: Wie sicher sind Save-Haven-Investments in Krisen?

Wenn es an den Märkten rumpelt, gibt es einige Anlageklassen, in die Anleger besonders gerne Geld umschichten : Sogenannte „Safe-Haven-Investments“ gelten als Vermögensschutz auch in Krisenzeiten. Aber welche der Anlage, die gemeinhin als Safe Haven gelten, bewahrt ihre Anleger am wirksamsten vor Verlusten?

Wenn es an den Märkten rumpelt, gibt es einige Anlageklassen, in die Anleger besonders gerne Geld umschichten : Sogenannte „Safe-Haven-Investments“ gelten als Vermögensschutz auch in Krisenzeiten. Aber welche der Anlage, die gemeinhin als Safe Haven gelten, bewahrt ihre Anleger am wirksamsten vor Verlusten?

Als besonders zuverlässiger Schutz entpuppte sich Gold : In Monaten mit starken Aktieneinbrüchen verzeichnete das Edelmetall ein mittleres Plus von 2,1 Prozent und positioniert sich damit an der Spitze der untersuchten Anlageklassen. Mit Blick auf die aktuelle Situation, in der die Ur-Krisenwährung unter US-Zolldrohungen gerade wieder eine Rally erlebte , können sich Goldanleger beruhigt zurücklehnen: Sie haben – historisch gesehen – alles richtig gemacht.

Ähnlich robust wie Gold zeigten sich allerdings auch die in der aktuellen Krise weniger beliebten US-Staatsanleihen. Ebenso wie japanische Staatsanleihen schnitten sie im Mittel positiv ab.

Gold kann überzeugen – Silber nicht so sehr

Als weniger effektive Absicherungsinstrumente entpuppten sich hingegen Silber und der japanische Yen. Zwar erlitten beide in Crash-Perioden geringere Verluste als der MSCI ACWI. Allerdings büßten sie dennoch durchschnittlich mehr als ein Prozent ein. Die anderen Werte verloren bei Krisen im Mittel deutlich weniger.

Ein weiterer Aspekt der Analyse betrifft die Zuverlässigkeit der Schutzfunktion – die sich als löchrig erweist. Denn keine der untersuchten Anlageklassen schnitt in wirklich allen Krisenperioden positiv ab, wie Dörr feststellt. Am moderatesten fielen die Verluste noch bei Staatsanleihen aus. Silber hingegen verlor teils sogar zweistellig.

Ein Schmerzfaktor für viele Anleger sind generell Schwankungen – was Dörr ebenfalls untersuchte. Ergebnis: In Sachen Volatilität schnitten deutsche Staatsanleihen am besten ab. Das mit Abstand wildeste Hin und Her zeigte wiederum Silber – was dessen eingeschränkte Eignung als Krisenschutz noch einmal unterstreicht.

Im Ergebnis rät Dörr: Anleger sollten ihre Investments nicht nur breit streuen, sondern auch andere Anlageklassen als nur die klassische Kombo aus Aktien, Anleihen und Gold in Erwägung ziehen: „Dazu zählen neben Investments in Aktien, Anleihen und Gold auch alternative Anlageformen sowie Hedgefonds“, so sein konkreter Tipp.