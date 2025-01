Fonds der Woche: Sicherheit und Rendite mit einer Strategie

Christian Schalk (Dipl. Bankbetriebswirt Frankfurt School of Finance & Management, European Financial Advisor, Certified Financial Manager DVFA) ist geschäftsführender Gesellschafter der SVM Stühmeyer Vermögensmanufaktur seit Januar 2019. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung für die individuelle Vermögensverwaltung und das Management von Investmentfonds.

Gemäß den Erkenntnissen der Psychologen Daniel Kahnemann (Nobelpreis 2002) und Amos Tversky wiegen für Anleger Verluste emotional viel mehr als Gewinne in gleicher Höhe. Basierend darauf sehen die Verantwortlichen des SVM Strategie Nr. 1 in der Verlustvermeidung ein wichtiges Ziel im Rahmen des Ansatzes.

Die Fondsidee hinter dem SVM Strategie Nr. 1

Die Stühmeyer Vermögensmanufaktur bietet ihren Kunden bereits seit Gründung im Jahr 2018 eine individuelle Vermögensverwaltung an. Der Schwerpunkt liegt in Discountzertifikaten, und dies in drei verschiedenen Risikovarianten. Die Umsetzung der Strategie im Fondsmantel hat folgende Vorteile: Die Teilfreistellung der Erträge, Eliminierung des Emittentenrisikos, geringere Kosten bei Aufstockungen und Entnahmen sowie die Möglichkeit zum Kauf von Anleihen mit großer Stückelung.

Christian Schalk ergänzt: „Seit Februar 2021 wurde in Aktien, Discountzertifikate und Anleihen nicht mehr direkt investiert, sondern – sofern Kunden dies gewünscht haben – über den Fonds SVM Strategie Nr. 1, der seitdem das Kern-Investment der individuellen Vermögensverwaltung bildet. Die Satelliten der Vermögensverwaltung bilden langfristige, strategische Investments, wie Gold- und Private-Equity-Investments. Neben vielen Vorteilen aus Kundensicht spielte auch eine Rolle, dass das Portfoliomanagement deutlich effizienter und mit weniger Verwaltungsaufwand abgewickelt werden kann und sich so die Möglichkeit geboten hat, mit nur zwei Mitarbeitern das Geschäft deutlich auszuweiten und Skaleneffekte zu nutzen.“

Verluste minimieren: Ziele und Charakteristika des Fonds

Mit dem gewählten Ansatz will das Management Verluste möglichst vermeiden oder zumindest minimieren. Positive Renditen sollen sowohl in sich seitwärts bewegenden wie leicht fallenden Märkten erzielt werden. Bis zu einem bestimmten Maß soll der Fonds auch an Aufwärtsbewegungen voll teilhaben und erst in stark steigenden Märkten (ab etwa 13 bis 15 Prozent jährlich, je nach Anstiegsgeschwindigkeit) kann der Fonds dem Markt nicht mehr ganz folgen. Bei dem übergeordneten Ziel gibt es keine fest definierte Zielrendite.

Vielmehr wird angestrebt, in jeder Marktphase, egal ob Hausse oder Baisse, Seitwärtsbewegung oder Crashsituation, zufriedene Investoren zu haben, bei denen ihre Kapitalanlage ein gutes Bauchgefühl auslöst und sie ruhig schlafen lässt. Eine attraktive und angemessene Rendite (nach Kosten, Steuern und Inflation) soll genau dazu führen. Der Einsatz von Optionen zielt in diesem Zusammenhang darauf ab, das Risiko des Fonds (Volatilität und Maximum Drawdown) im Vergleich zu Mitbewerbern deutlich zu reduzieren sowie in fast allen Marktphasen signifikante Zusatzerträge zu generieren.

Portfoliobaustein Aktien

Bei der Titelauswahl sind folgende Kriterien ausschlaggebend dafür, ob eine Aktie den Weg ins Portfolio findet: Gefragt sind Unternehmen mit einem überzeugenden und nachhaltigen Geschäftsmodell, das im besten Fall von langfristigen Megatrends unterstützt wird. Zudem sind ein weiter Burggraben, defensives Wachstum, nachhaltige Dividenden, ein unterdurchschnittliches Beta sowie ein Geschäftsmodell, welches möglichst konjunkturunabhängig ist, wichtige Kriterien, die erfüllt sein sollten.

Gerne wird in Marktführer investiert, und eine faire Bewertung im Brachen- und historischen Vergleich spielt ebenfalls eine wichtige Rolle im Auswahlprozess. Die Anforderungen an die Aktientitel helfen dabei, das übergeordnete Anlageziel, Verluste möglichst zu vermeiden oder wenigstens zu minimieren, zu unterstützen. Um erstens über die Entwicklungen und Aussichten der Unternehmen gut informiert zu sein und zweitens die Covered-Call-Strategie (später mehr dazu) umsetzen zu können, bilden Large Caps aus dem Stoxx 50 und S&P 500 den Schwerpunkt der Anlagen.

Nebenwerte werden über externe Asset Manager abgebildet. Die Verantwortlichen verfolgen einen Bottom-Up-Ansatz, sodass die regionale Aufteilung das Ergebnis der Titelauswahl ist. Trotzdem wird darauf geachtet, dass durch höhere Gewichtungen bestimmter Regionen oder Sektoren keine Klumpenrisiken entstehen. Die (Brutto-) Aktienquote muss immer mehr als 51 Prozent betragen. Durch den Einsatz der derivativen Instrumente liegt die wirtschaftliche Aktienquote allerdings meist deutlich tiefer.

Portfoliobaustein Anleihen und Sonstiges

Neben Aktien sind auch Anleihen ein wichtiger Baustein im Portfolio. Dazu Schalk: „Um Mehrrenditen zu erzielen, haben wir einen größeren Fokus auf Nachranganleihen von erstklassigen Emittenten gelegt, was uns sicherer und sinnvoller erscheint als erstrangige Anleihen von schlechteren Schuldnern zu kaufen.“ Daneben existiert noch eine taktische Position in Xetra-Gold.

Und die derzeit recht hohe Kassequote dient dazu, Liquidität bereitzuhalten für mögliche Ausübungen von Short Puts, die als „Performance Booster“ oder zur Erwerbsvorbereitung eingesetzt werden. Außerdem ist man mit einer etwas höheren Liquidität in der Lage, in Crash-Situationen gezielt Opportunitäten nutzen zu können.

Wir haben eingangs bereits den Begriff „Covered-Call-Strategie“ genannt: Derivate werden im Fonds in der Assetklasse Aktien eingesetzt, und dies stellt eines der wichtigsten Merkmale des Fonds dar.

Derivate zur Absicherung und Ertragsoptimierung

Gleichzeitig ist es auch eine Antwort auf die Frage, was den Fonds von anderen Mitbewerbern signifikant unterscheidet. Konkret: Alle direkt gehaltenen Aktienpositionen werden grundsätzlich mit Short Calls versehen. Die Calls werden dabei nicht auf Indizes geschrieben, sondern direkt auf die Aktien.

In einer neutralen Marktphase, in der es also keine erkennbaren deutlichen Über- oder Unterbewertungen gibt, werden dabei die Strikes leicht Out-of-the-money gewählt, um an möglichen Aufwärtsbewegungen zumindest bis zum Erreichen des Strikes zu partizipieren. Die Break-Even-Performance der Strategie im Vergleich zu den zugrundeliegenden Aktien, also der Punkt, an dem es besser gewesen wäre, keinen Call zu schreiben, liegt meistens etwa zwischen 12 Prozent und 15 Prozent pro Jahr.

Short Puts und Short Calls

Um zusätzliche Performance zu erzielen, aber auch, um einen Aktienerwerb vorzubereiten, werden außerdem Short Puts auf Aktien eingesetzt, die durch Cash-Bestände gedeckt sind. Zur Performance-Erzielung werden dabei die Strikes (und damit auch die Ausübungswahrscheinlichkeit) relativ niedrig gewählt, circa 10 bis 15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs. Dient der Short Put der gezielten Erwerbsvorbereitung, werden die Strikes hingegen recht nah am Aktienkurs gesetzt.

In erkennbaren Übertreibungsphasen des Aktienmarkts können zusätzlich ungedeckte Short Calls auf Indizes geschrieben werden, um das wirtschaftliche Aktienrisiko etwas zu senken und zusätzlich noch Zeitwert zu generieren, jedoch immer in einem überschaubaren und kalkulierbaren Maß.

Fonds soll kein Indexschmuser sein

Bei der Portfoliokonstruktion agiert man völlig losgelöst von jeglicher Benchmark. Aktien- und Anleihepositionen werden in der Regel mit 4 Prozent gewichtet, was ein fokussiertes und konzentriertes Portfolio zur Folge hat. Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Gleichwohl gibt es Situationen, in denen Nicht-EUR-Aktien hoch gewichtet sind und sich die jeweilige Währung auf einem sehr hohen Niveau zum Euro befindet, gemessen an Kaufkraftparitäten und historischen Bewertungen.

Da die meisten Anleger in Euro denken, kann dann zur Reduzierung der Volatilität das hohe Währungs-Exposure durch ein Future-Geschäft reduziert werden, wie es zuletzt beim US-Dollar der Fall war. Lässt man die Titelselektion einmal außer Acht, wird der Fonds in schnell und stark steigenden Märkten aufgrund seines geringeren wirtschaftlichen Aktienrisikos in der Regel etwas schlechter abschneiden als die Peergroup (Mischfonds EUR flexibel global), dafür aber in allen anderen Marktphasen Vorteile durch die zusätzlichen Prämieneinnahmen haben.

Kaum eine Fondsanalyse ohne die Frage zu ESG

Christian Schalk: „Der Fonds ist kein Artikel 8- oder 9-Fonds im Sinne der EU-Offenlegungsverordnung, weil uns die Kriterien teilweise zu willkürlich und vielfach zu unplausibel erscheinen. Gleichwohl achten wir bei der Titelselektion sehr stark darauf, dass die Unternehmen nachhaltig erfolgreich agieren können, und hier spielt es eine gewichtige Rolle, wie konsequent im Unternehmen darauf geachtet wird, Risiken zu vermeiden durch konformen Umgang mit den ESG-Nachhaltigkeitszielen der UNO.“ Auch wenn der Fonds nur ein „normaler“ Artikel-6-Fonds ist, vergibt ISS ESG-Rating 5 Sterne, MSCI ESG Rating ein A und Morningstar ESG Rating 3 Globen.

Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich im Gegensatz zu anderen Fonds nicht nur aus Zinsen, Dividenden und Kursgewinnen zusammen, sondern es kommen als weitere Ertragsquellen noch die Prämieneinnahmen bzw. Zeitwertgewinne aus verkauften Optionen hinzu.

Die Performance-Quellen: Zinsen und Dividenden sind nicht Alles

Schalk: „Ceteris paribus kann damit die Seitwärtsrendite des Fonds ungefähr vorhergesagt werden. Zuletzt lag diese Kennzahl bei 8 Prozent bis 9 Prozent jährlich und damit signifikant höher als bei herkömmlichen Mischfonds.“

Der Haupttreiber der Performance des Fonds, der zu einer Outperformance innerhalb der Peergroup bei gleichzeitig niedrigerem Risiko beitragen konnte, war maßgeblich die konsequent umgesetzte Covered-Call-Strategie. Durch diese konnten Zusatzerträge erwirtschaftet und das Risiko gesenkt werden. Darüber hinaus hat das Management so ein automatisches antizyklisches Handeln installiert, dazu später mehr.

Zu der Entwicklung im recht schwierigen Jahr 2022 äußert sich Christian Schalk wie folgt: „Speziell im Jahr 2022 haben auch unsere Auswahlkriterien für Aktien dazu geführt, dass sich unser Portfolio weitgehend stabil entwickelt hat, da hier die defensiven, stabilen und konjunkturresistenten Werte den Schwerpunkt bilden.“

„Förderlich war es auch, dass wir nach dem Anstieg der weltweiten Bond-Renditen die Rentenquote erhöht haben. Zusätzlich hat unser Bond Picking speziell im Nachrang-Bereich sehr gut funktioniert. Die taktische Gold-Position war ebenfalls ein positiver Renditetreiber, wenngleich die Position aus steuerlichen Gründen eher klein gehalten wurde“, so Schalk.

Beeindruckend ist auch, dass eine positive Kursentwicklung des SVM Strategie Nr. 1 erzielt wurde, obwohl die Technologiebranche, die bei vielen Indizes und Fonds bekanntermaßen maßgeblich zur Performance beigetragen hat, im Fonds aufgrund der Auswahlkriterien deutlich untergewichtet ist.

Auch ohne feste Kursziele kann man diszipliniert agieren

Fest definierte Kursziele gibt es nicht, da der Ansatz langfristiger Natur ist und die Aktien-Positionen als unternehmerische Beteiligungen angesehen werden. Ein ideales Szenario wäre, wenn der Aktienkurs parallel zu den Unternehmensgewinnen ansteigt, sodass die Bewertung konstant bleibt. Auf kurzfristige Schwankungen reagieren die Verantwortlichen eher durch eine Anpassung des Strikes der Call-Option.

Sollte ein Wert so stark steigen, dass die Bewertung als deutlich zu hoch eingeschätzt wird, wie in der Vergangenheit bei Novo Nordisk oder Microsoft geschehen, lässt man sich in der Regel bei der nächsten Optionsfälligkeit ausüben und liefert die Aktie. Steigt die Aktie über den Strike-Preis und man hält sie immer noch für fair bewertet, wird stattdessen der Strike-Preis nach oben gerollt.

Das Risikomanagement als wichtiges Abgrenzungsmerkmal zum Wettbewerb

Das Risikomanagement des Aktienanteils ist das Kriterium, welches den Fonds deutlich von den Mitbewerbern unterscheidet. Die Covered-Call-Strategie bewirkt, dass das Delta der verkauften Calls in steigenden Märkten ebenfalls steigt, und damit das wirtschaftliche Aktienrisiko des Portfolios sinkt. Die Kurssteigerung der zugrundeliegenden Aktie wird zunehmend durch den Anstieg des Calls reduziert. Andersherum sinkt das Delta der Calls in fallenden Märkten, sodass das Aktien-Exposure der Gesamtposition steigt. Mit anderen Worten: In steigenden Märkten wird das Risiko reduziert und in fallenden Märkten wird es sukzessive erhöht.

Christian Schalk: „Ohne diskretionären Eingriff des Portfolio-Managements handeln wir deshalb immer konsequent und vollautomatisch antizyklisch, was langfristig das Risiko senken und die Performance erhöhen sollte. Darüber hinaus greifen wir diskretionär ein, um das Gewicht der einzelnen Assetklassen anzupassen, wenn wir Über- oder Unterbewertungen erkennen. So haben wir etwa bei Auflage des Fonds während der Minuszinsphase die Anleihenquote sehr klein gehalten und nur selektiv attraktive Anleihen beigemischt, wohingegen die Aktienquote überdurchschnittlich hoch war, da uns die Bewertung in Relation zu Anleiherenditen als günstig erschien.“

Und weiter: „Konsequenterweise haben wir dann, nachdem die Bond-Renditen stark angestiegen sind und im Vergleich zu Aktien-Gewinnrenditen attraktiv erschienen, die Anleihenquote zu Lasten der Aktienquote erhöht. Dadurch, dass wir die Deltas der Optionen auf Knopfdruck abrufen können, lässt sich das wirtschaftliche Aktienrisiko des Fonds jederzeit ermitteln. Diese Kennzahl stellt für uns die wichtigste Risikosteuerungskomponente dar.“

Fazit

Vieles spricht für diesen Ansatz: Das sind zum einen die klar definierten Kriterien bei der Aktienselektion mit Fokus auf Defensive Growth, was insgesamt zu geringeren Schwankungen führt. Zum anderen die beschriebene konsequent umgesetzte Covered-Call-Strategie, die zu Zusatzeinnahmen, Risikopuffern und automatischem antizyklischen Handeln führt. Erwähnenswert ist ebenfalls der Fokus auf Nachranganleihen erstklassiger Schuldner, was zu höheren Verzinsungen bei überschaubarem Ausfallrisiko führt.

Diese Merkmale unterscheiden den Ansatz von anderen Strategien und liefern bisher sehr solide und attraktive Ergebnisse, mit denen Anleger zufrieden sein können, selbst wenn sie in Boomphasen ein paar Prozentpunkte verpassen sollten. Dafür werden hohe Schwankungen und Verluste vermieden, was sicherheitsorientierten und mittel- bis langfristig orientierten Anlegern sicherlich gefällt. Wer im Bereich der Mischfonds abseits der bekannten Namen noch Ergänzungen oder Alternativen sucht, wird hier fündig.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025