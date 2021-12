Sicherheit, Steuerersparnis & Co. 3 Gründe für Gold

Geld in Gold anzulegen erscheint für viele Menschen immer interessanter. Eine Studie fand heraus, dass Privatpersonen in Deutschland über 8.900 Tonnen des Edelmetalls besitzen. Aber warum erfreut es sich so großer Beliebtheit? Aus drei Gründen:

Sicherheit in Krisenzeiten

Für viele Menschen stellt Gold eine Absicherung des Vermögens dar. Während oftmals Kapitalverlust in staatlichen Währungen droht und Spekulieren mit Aktien häufig eine lohnende, aber auch komplexe und riskante Anlageform darstellt, bietet physisches Gold den Vorteil eines tatsächlich greifbaren Gegenwertes. Gold bewährt sich seit Jahrtausenden als Tausch- und Zahlungsmittel.

Darüber hinaus schwankte der Preis in den letzten Jahren nur geringfügig. Sollte es zu Krisen kommen, haben Anleger mithilfe des Goldes noch eine stabile Währung – und das unabhängig von Regierungen oder Banken.

Bleibender Wert

Dass es bei Gold zu einem abrupten größeren Wertverlust kommt, gilt als sehr unwahrscheinlich. Schon die inzwischen sehr hohen Produktionskosten von Gold sprechen dagegen. Durch den stabilen Kurs ist das Risiko für Investoren vergleichsweise gering. Wer sich darüber hinaus vor zukünftigen Krisen oder einem Währungscrash und dem damit verbundenen Totalverlust seiner Mittel fürchtet, kann einen Teil seines Vermögens in physisches Gold umwandeln.

Nicht zuletzt aufgrund der weltweit starken Begrenztheit der Reserven behält das Edelmetall stets seinen Wert. Denn im Gegensatz zu staatlichen Währungen lässt es sich nicht endlos vermehren.

Steuerfreies Sparen

Neben Sicherheit bietet das Edelmetall einen weiteren Vorteil: die Steuerfreiheit. Unter bestimmten Voraussetzungen gilt die Anlage in physisches Gold seit 1993 sowohl von der Mehrwertsteuer als auch von der Abgeltungssteuer sowie der Einkommensteuer als befreit. Ab einer Haltedauer von 12 Monaten ist ein erzielter Kursgewinn steuerfrei.