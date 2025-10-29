Das Anlagevolumen hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt. Jetzt steigen sogar konservative Player wie Deka und UBS ein. Die sieben wichtigsten Erkenntnisse über aktive ETFs.

Metaanalyse von Morningstar und Scope Warum selbst Sparkassen jetzt einsteigen – 7 Thesen über aktive ETFs

Bei aktiven ETFs kann die Portfoliomanagerin bewusst in die Titelauswahl des börsengehandelten Fonds eingreifen.

1,5 Billionen US-Dollar umfasst der Markt aktiver ETFs weltweit. Die Ratingagenturen Scope und Morningstar haben den aktuellen Stand im Segment der aktiven ETFs in Deutschland und Europa genauer unter die Lupe genommen. Die Analysten von Scope untersuchten dafür von August 2024 bis August 2025 alle 183 in Deutschland zugelassenen aktiven ETFs. Morningstar durchleuchtete für seine Untersuchung sogar alle aktiven börsengehandelten Indexfonds, die in Europa zugelassen sind, konzentrierte sich dafür aber auf den Zeitraum von Januar bis August 2025. DAS INVESTMENT hat aus den beiden Analysen die sieben wichtigsten Thesen zu aktiven ETFs zusammengestellt. 1. Aktive ETFs sind ein Nischenmarkt 63,4 Milliarden Euro betrug das verwaltete Vermögen der in Deutschland vertriebenen aktiven ETFs im August 2025 laut Scope. 2,3 Billionen Euro halten im Vergleich dazu alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen ETFs. Aktiv verwaltete Indexfonds machen somit einen Anteil von knapp 3 Prozent am gesamten ETFs-Markt aus. Gleichwohl ist der Trend laut Morningstar steigend. Das Fondsvolumen aktiver ETFs, die in Europa zum Vertrieb angeboten werden, hat sich in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt.

2. Semitransparente ETFs werden den Markt verändern

Seit April dieses Jahres erlaubt die irische Zentralbank semitransparente ETFs. Vermögensverwalter müssen die Titel ihres aktiven Portfolios erst 30 Geschäftstage nach Ende des Quartals veröffentlichen. Wegen der Schonfrist ist das geistige Eigentum der Fondsmanager geschützt, argumentieren Fondsgesellschaften. Der Wegfall der täglichen Offenlegungspflicht könnte Portfoliomanager animieren, weitere aktiv gemanagte ETFs auf den Markt zu bringen.

Die luxemburgische Finanzaufsicht ist diesen Schritt in abgeschwächter Form bereits im Dezember vergangenen Jahres gegangen. Dortige Asset Manager dürfen Portfoliodaten bis zu einem Monat später veröffentlichen.

Der zeitliche Abstand schützt zwar die Anlagestrategie des Fondsmanagers. Doch der Anleger kann nicht mehr umgehend reagieren, falls sein Anlageinteresse von dem des Portfoliomanagers abweicht. Die Pflicht, täglich Fondsinformationen wie die im ETFs enthaltenen Wertpapiere zu veröffentlichen, ist aus Anlegersicht ein Vorteil.

Im Herbst haben zwei Vermögensverwalter semitransparente ETFs aufgelegt: Fidelity International im September und Jupiter Asset Management im Oktober. Der Tracking Error des Fidelity-Produktes beläuft sich auf bis zu 7 Prozent. Beim Jupiter-Fonds liegt er bei 8 Prozent.

3. Konservative Player wagen sich in aktive ETFs

Vermögende Investoren beachten aktiv verwaltete Indexfonds zunehmend als Investment-Option. Das zeigt die Zusammensetzung von Dachfonds, in die überwiegend Institutionelle investieren. Alleine die zehn meistgekauften aktiven ETFs finden sich in rund 400 europäischen Dachfonds wieder. Der meistgekaufte aktive ETF befindet sich in 122 europäischen Dachfonds. Seine Anteile summieren sich auf rund zwölf Milliarden Euro.

Top 10 der am meisten in europäischen Dachfonds gehaltenen aktiven ETFs

ETF Name Auflegungsdatum Gehalten in Portfolios (Anzahl) Durchschnittliches Gewicht in % Maximales Gewicht in % JPM US Research Enh Eq Act ETF 10.10.2018 122 6,56 27,35 JPM Global Rsrch Enh Act ETF 10.10.2018 69 5,99 19,96 JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF 10.10.2018 60 4,98 16,54 Fineco AM Active Cllctn US ETF 3.6.2015 31 1,64 14,83 Invesco Global Active ESG Equity ETF 30.7.2019 26 7,59 18,83 BNP Paribas Easy Study Sust Jpn ETF 24.7.2024 20 2,23 6,97 JPM Global EM Rsh Enh Equity Act ETF 5.12.2018 17 3,9 19,07 Fineco AM Active Cllctn Wld ETF 3.6.2025 17 2,27 5,48 Fidelity US Equity Rsh Enh ETF 21.5.2020 16 6,72 13,86 BNP Paribas Easy Sust Wld ETF 11.9.2024 16 5,65 14,2

Quelle: Morningstar In den untersuchten Dachfonds kommt der JPM US Research Enhanced Equity Active ETF im Durchschnitt auf einen Anteil von 6,56 Prozent. Die Dachfonds mit den größten Anteilen haben in der Spitze knapp ein Drittel (27,35 Prozent) des Fondsvermögens in dieses aktive Vehikel investiert. Auch ein Blick auf die Anbieterseite zeigt, dass aktive ETFs das Interesse auf sich ziehen. Traditionelle Geldhäuser, wie die Sparkassentochter Deka und die Vermögensverwaltung der Schweizer Großbank UBS, legen aktiv verwaltete Indexfonds auf. Insgesamt ist die Zahl der Anbieter von aktiven ETFs in Deutschland von 17 auf 27 gestiegen – ein Anstieg um 60 Prozent in einem Jahr. Eine Übersicht der Top-10-Anbieter aktiver ETFs nach verwaltetem Vermögen finden Sie hier.

4. Die Tracking-Error-Höhe teilt die aktiven ETFs in Klassen ein

Aktiv verwaltete Indexfonds werden von Morningstar und Scope danach klassifiziert, wie stark die Fondsmanager ihre eigene Einschätzung in die Auswahl der Werte einbringen können. Je mehr der aktive ETF von der Benchmark abweicht, desto stärker hat der Portfoliomanager in der Regel eingegriffen. Der Tracking-Error gibt das Ausmaß der Differenz zur Benchmark an und hängt folglich mit dem Einfluss der Portfolioentscheidung zusammen.

Während die Analysten von Morningstar zwei Klassen unterscheiden, sind es bei Scope drei. Morningstar unterteilt aktive ETFs in systematische und diskretionäre. Diskretionäre aktive ETFs weichen stärker von der Benchmark ab. Ein diskretionärer Fondsmanager entscheidet selbstständig, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden. Diskretionäre aktive ETFs unterscheiden sich demnach am stärksten von passiven ETFs. Systematische bleiben hingegen nah an der Benchmark.

Je mehr Überzeugung (Conviction) der Investmentspezialist in die Auswahl der Titel legt, desto aktiver ist die Anlagestrategie. Die Analysten von Scope, unterteilen aktive ETFs in High Conviction Active, Core Active und Constrained Active.

In der Klasse High Conviction Active muss sich der Portfoliomanager nicht an der Benchmark orientieren. Einige Fonds wählen die ertragreichsten 25 Prozent aus oder suchen Wertpapiere mit einem speziellen Anlagethema. Das Management veranschlagt in dieser Kategorie die höchsten Kosten. Die laufenden Kosten beginnen bei 0,3 Prozent.

Die mittlere Klasse bildet die Core Active. Die Abweichung von der Benchmark liegt hier zwischen 2 und 4 Prozent. Die laufenden Kosten pendeln um 0,3 Prozent.

Äußerst nah am abzubildenden Benchmark befinden sich Constrained-Active-ETFs. Das Tracking-Error-Ziel liegt unter 2 Prozent, die laufenden Kosten belaufen sich auf 0,2 bis 0,3 Prozent.

Tracking Error gegenüber repräsentativer Kosten aktiver ETFs in Prozent

Über ein Jahr sind aktiv verwaltete ETFs bei identischem Tracking Error tendenziell teurer. | Bildquelle: Morningstar

Auf Einjahressicht stellt Morningstar die prozentuale Abweichung des aktiven ETFs vom Index den laufenden Kosten gegenüber. Ein höherer Tracking Error geht in der Regel mit höheren laufenden Kosten einher.

5. Institutionelle Anleger bevorzugen weniger aktiv verwaltete ETFs

Institutionelle Anleger investieren überwiegend in aktive ETFs, die nah an passiven ETFs liegen. Laut den Morningstar-Analysten spricht die mit geringeren Verwaltungskosten verbundene Core-Strategie für diese Präferenz institutioneller Anleger.

Der bei Dachfondsmanagern beliebte JPM US Research Enhanced Equity Active ETF ähnelt in der Zusammensetzung dem S&P-500. Unter den zehn anteilsstärksten Aktien gibt es nur eine Abweichlerin: Die Aktie Walmart befindet sich, anders als im S&P-500, nicht unter den Top-Ten-Werten des aktiven ETFs.

Ob aktiv verwaltete ETFs oder passives Pendant: Die laufenden Kosten liegen deutlich unter denen klassischer aktiver Investmentfonds. Liegt die Kostenquote aktiver Investmentfonds im Aktienbereich bei etwa 1,3 Prozent, sind es bei aktiv gemanagten 0,37 und bei klassischen ETFs um die 0,27 Prozent. Bei festverzinslichen Wertpapieren verlangen aktive ETFs etwa 0,30 Prozent.

Pikant: Insgesamt werden 86 Prozent der aktiven ETFs in Europa diskretionär und demnach eher aktiv gemanagt. Systematische aktive ETFs umfassen 12,8 Prozent des in Europa verwalteten Vermögens.

6. Aktiv gemanagte Aktienfonds weichen stärker von der Benchmark ab

Der Tracking Error aktiver Aktien-ETFs liegt in der Regel über dem Tracking Error von aktiven Anleihen-ETFs. Aktiv verwaltete Aktien-ETFs weichen in der Regel um unter 5 Prozent von der Benchmark ab, aktive Anleihen-ETFs um annähernd 1 Prozent. Das geht aus Zahlen der Morningstar-Analysten hervor.

Dafür sind Anleihen-ETFs auch günstiger. Kosten passive, börsengehandelte Anleihenfonds im Schnitt 0,27 Prozent, sind aktive Anleihen-ETFs mit einer Kostenquote von rund 0,3 Prozent nur um einen Bruchteil teurer. Bei Aktien-ETFs fallen mit 0,37 Prozent anstatt 0,27 Prozent für einen aktiv verwalteten Aktien-ETF knapp 40 Prozent mehr Kosten an.

Für aktive Investmentfonds entstehen je Kategorie im Vergleich zu den ETF-Klassen mehr als doppelt so hohe Kosten: 1,32 Prozent sind es für Aktienfonds und 0,88 Prozent für Anleihenfonds.

7. Aktive ETFs schlagen die Benchmark häufiger als klassische Investmentfonds

In einem Anlagezeitraum von einem Jahr übertreffen 42,3 Prozent der aktiven Aktien-ETFs die Benchmark ihrer Morningstar-Kategorie. Bei klassischen aktiv gemanagten Aktienfonds sind es 27,7 Prozent. Zu diesem Schluss kommen die Analysten von Morningstar.

Die Spanne bleibt auch auf Dreijahressicht bestehen, wenn auch etwas weniger stark ausgeprägt. Aktive börsengehandelte Fonds outperformen in 31,8 Prozent der Fälle den Index ihrer Kategorie. Bei klassischen aktiven Investmentfonds sind es 19 Prozent.

Über ein Jahr und über drei Jahre schlagen auch aktive Anleihen-ETFs den Durchschnitt ihrer Kategorie häufiger als aktive Investmentfonds. Die Abbildung zeigt jedoch, dass klassische Investmentfonds im Anleihenbereich deutlich höhere Erfolgsraten aufweisen als im Aktienbereich.

Erfolg aktiver Fixed-Income-ETFs gegenüber aktiven Investmentfonds

Über ein Jahr und über drei Jahre schlagen Anleihen-ETFs die passive Benchmark ihrer Kategori häufiger als offene Investmentfonds. | Bildquelle: Morningstar

Die Studie gibt allerdings lediglich Tendenzen an. So vergleichen die Analysten lediglich die Rendite am Stichtag. Glück bei der Auswahl des Stichtags kann deswegen die höhere Rendite beider Fondsarten im ersten Jahr erklären. Mit weniger als 30 börsengehandelten Fonds, die untersucht wurden, ist die Stichprobe zudem nicht repräsentativ.

Ein Blick auf die Anleihenfonds auf Dreijahressicht unter denselben Kriterien bestätigt jedoch die Tendenz. Die Wahrscheinlichkeit, dass aktive ETFs die Benchmark überschreiten liegt knapp 20 Prozentpunkte höher, als das bei aktiven Investmentfonds der Fall ist.