Sieben Gründe Was für einen professionellen Anlageberater spricht

Jeder Anleger hat individuelle Ansprüche und Bedürfnisse. Was einen Mehrwert für den einen Anleger bietet, ist nicht gleich ein Mehrwert für den anderen. Wie können Anleger also einen Mehrwert erfahren und was kann ein Berater aus Fleisch und Blut hier leisten? Für den einen bringt die Zusammenarbeit ein Gefühl der Sicherheit, für den anderen sind signifikant bessere Anlageergebnisse ein Beweggrund.

Untersuchungen des Advisor's Alpha Modells von Vanguard zeigen, dass ein professioneller Berater die Anlageergebnisse nach Abzug der Kosten um rund 3 Prozent verbessern kann. Das bedeutet nicht, dass dieses Ergebnis jedes Jahr geschaffen werden kann, denn es hängt natürlich von vielen Rahmenbedingungen ab. Laut der Studie gibt es im Geldanlageprozess jedoch sieben Möglichkeiten zur Schaffung eines Mehrwerts für den Anleger:

1. Bestimmung der passenden Asset-Allokation über breit diversifizierte Fonds

Die passende Allokation von Vermögenswerten, also die Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Geldmarkt, ist das wichtigste Instrument, das Berater zur Umsetzung der Kundenziele und zur Steuerung der Risiken einsetzen können. Dies scheint für Anleger zunächst der wichtigste und nachvollziehbarste Mehrwert zu sein. Er entsteht auch durch die Aufteilung nach Zielen, der finanziellen Situation, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont.



Diese Punkte sind wichtige Faktoren für die langfristige Wertentwicklung eines breit diversifizierten Portfolios und setzen umfassende und vertrauliche Gespräche voraus. Ein ausführlicher, durchdachter und schriftlich formulierter Anlageplan sollte hier das Resultat sein. Dieser legt auch Verhaltensregeln fest, die in verschiedenen Marktphasen einzuhalten sind. Bei steigenden oder fallenden Kursen helfen die in der Beratung formulierten Vorgaben dabei, den Anleger vor typischen emotionalen Reflexen zu bewahren und das Festhalten am Finanzplan zu bestärken.

2. Rebalancing

Durch Marktentwicklungen können sich die geplante Ausgangslage und die Prämissen im Anlageplan ändern und auch Risiken entgegen der Risikobereitschaft des Anlegers entwickeln. Durch gezieltes Rebalancing kann beziehungsweise soll die Plansituation wieder hergestellt und die Kundenziele erreicht werden.

3. Kosteneffiziente Umsetzung (Kostenquote)

Der nächste Punkt ist die kosteneffiziente Umsetzung, die sich vor allem auf lange Sicht lohnt. Dass kosteneffiziente Portfolios langfristig höhere Renditen bringen, hat sich in unterschiedlichen Studien bestätigt. Zum Beispiel konnten Anleger in Europa durch die Wahl von kosteneffizienten Fonds jährlich zwischen 55 und 59 Basisrenditepunkte (BP) sparen. Diese Ersparnis ist unabhängig von der Marktentwicklung und schafft somit mehr Vermögen.

4. Verhaltens-Coaching

Verhaltens-Coaching hat von allen Punkten den höchsten Einfluss auf die mögliche Berater-Überrendite. Die wissenschaftliche Basis für Verhaltens-Coaching ist Behavorial Finance, eine verhaltenswissenschaftlich orientierte Finanzmarkttheorie. Nach dieser handeln Anleger nicht rational oder effizient, sondern irrational – es gibt keinen nutzenmaximierenden, umfassend informierten Anlegertyp (Homo Oeconomicus). Verhaltens-Coaching im Sinne der Behavorial Finance kann helfen, den Markt besser zu verstehen und Anlagefehler zu vermeiden. Die gravierendsten Fehler werden durch Informations- und Entscheidungsverzerrungen verursacht wie zum Beispiel durch Selbstüberschätzung. Daher unterscheidet sich beispielsweise auch die Marktrendite immer von der Anlegerendite (Behavior Gap).

Der Berater kann durch Verhaltenscoaching einen Mehrwert von 150 Rendite Basispunkte (BP) erwirken, Voraussetzung dafür ist eine enge Berater-Anlegerbindung. Diese Bindung kann nur durch Vertrauen entstehen; der Berater muss den Kunden kennen, das heißt er muss dessen Entscheidungsverhalten, seine Ziele, und seine Emotionalität berücksichtigen, um ihn vor Fehlern zu schützen. Der Anleger wiederum muss sich beim Berater wohlfühlen. Proaktives Coaching kann dem Kunden helfen, auf schwierige Marktphasen vorbereitet zu sein und somit am Finanzplan und an den Regeln festzuhalten, denn Anlageregeln, Disziplin und eine langfristige Performance sind für den Anlageerfolg wichtig.