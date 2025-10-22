Die Fondsfrauen haben zum siebten Mal ihre Awards verliehen. Geehrt werden damit Personen und Unternehmen, die sich für die Branche und Gender Diversity einsetzen.

Die Fondsfrauen-Awards sind bereits zum siebten Mal vergeben worden. Geehrt werden erfolgreiche Frauen aus der Investmentfondsbranche, Unternehmen, die sich für Gender Diversity im Asset Management stark machen, sowie Männer und Frauen, die Vorbilder für andere sind.

Das Karrierenetzwerk Fondsfrauen hat am 21. Oktober in Frankfurt zum siebten Mal seine Awards verliehen. Geehrt werden mit der Auszeichnung erfolgreiche Frauen aus der Investmentfondsbranche, Unternehmen, die sich für Gender Diversity im Asset Management stark machen, sowie Männer und Frauen, die Vorbilder für andere sind.

Vergeben wurden folgende Preise:

Unternehmen des Jahres

Frau des Jahres

Fondsmanagerin des Jahres (w)

Role Model des Jahres (m/w/d)

Nachwuchstalent des Jahres (w)

Nominiert waren insgesamt 280 Unternehmen und Mitarbeitende. Wie schon in den Vorjahren kamen die Nominierungen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg – also aus allen vier Ländern, in denen die Fondsfrauen aktiv sind.

Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner:

Unternehmen des Jahres

Caceis (Gewinnerin)

Deka (Finalistin)

DWS (Finalistin)

Caceis erhielt die Auszeichnung als Unternehmen des Jahres. Die Bank hat 50 Prozent Frauen im Executive Committee und 46 Prozent im gesamten Unternehmen. Über das My Fürstenberg-Institut bietet das Unternehmen mentale Gesundheitsunterstützung speziell für Frauen an. Die Elternzeitregelung soll Gleichstellung zwischen Müttern und Vätern fördern. Die deutsche Niederlassung gründete das erste Frauennetzwerk innerhalb der Caceis-Gruppe, das bis 2027 auf 500 Mitglieder wachsen soll.

Frau des Jahres

Sina Meier, 21 Shares (Gewinnerin)

Regina Townsend, Caceis (Finalistin)

Zoe Hart, UBS (Finalistin)

Sina Meier von 21 Shares wurde zur Frau des Jahres gekürt. Sie ist Geschäftsführerin und leitet die Bereiche Schweiz, FraBeLux und Naher Osten. Unter ihrer Führung stieg das verwaltete Vermögen von 21 Shares von 19 Millionen Schweizer Franken auf über 12 Milliarden Schweizer Franken. In den Nominierungen wurden ihre Marktkenntnisse und ihr kooperativer Führungsstil hervorgehoben.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Role Model des Jahres

Carola Marx, DWS (Gewinnerin)

Ines Hoffmann, DJE (Finalistin)

Aleksandra Matschinsky, Union Investment (Finalistin)

Carola Marx von der DWS gewann als Role Model of the Year. Bereits 2024 war sie in dieser Kategorie als Finalistin nominiert. Marx setzt sich für die Förderung von Nachwuchskräften ein und hat den Female Round Table im Unternehmen etabliert. Mit Formaten zur beruflichen Weiterentwicklung motiviert sie Frauen, ihre Karriere aktiv zu gestalten. Zusätzlich engagiert sie sich ehrenamtlich im Finkennest, einem Heim für Kinder mit Behinderungen.

Fondsmanagerin des Jahres

Denisa Čumova von La Francaise wurde als Fondsmanagerin des Jahres ausgezeichnet. Sie leitet als Fondsmanagerin ein Team und hat mit Adora eine auf Machine Learning gestützte Strategie zur Absicherung von Rendite-Risiken in Portfolios entwickelt. Die Strategie basiert auf verhaltensökonomischen Erkenntnissen.

In dieser Kategorie gab es gleich vier Finalistinnen, da sich die Jury damit schwer getan habe, sich nur auf drei zu einigen.

Rising Talent

Nina Blachut, Union Investment (Gewinnerin)

Sabrina Löffler, DJE (Finalistin)

Anna-Lena Röhn, D-Tail Family Office (Finalistin)

Nina Blachut von Union Investment erhielt den Award als Rising Talent. Als Quereinsteigerin übernahm sie im Juli 2024 mit 36 Jahren die Rolle als Co-Head of Marketing. Seit Juli 2025 leitet sie allein das 15-köpfige Team mit siebenstelligem Budget. Blachut führte agile Arbeitsmethoden ein und verbindet Marketing mit Technologie. Seit 2023 engagiert sie sich im Diversity Council.