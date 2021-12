Siegerehrung: DWS und MK beste Fondsgesellschaften

Siegerehrung der Fondsrating-Agentur Lipper: Die DWS ist der beste große Fondsanbieter in Deutschland. Gestern Abend wurde das Unternehmen im Frankfurter Schauspiel mit einem der Lipper Awards ausgezeichnet, die Lipper gemeinsam mit DAS INVESTMENT verleiht. Damit wird das beste Rendite-Risiko-Verhältnis der Produktpalette in den vergangenen drei Jahren belohnt.Das heißt, es müssen Produkte aus allen Anlagekategorien auf Drei-Jahressicht gut abschneiden. Seit 2004 belegte Fidelity den Spitzenplatz unter den Fondsgesellschaften, die Vermögen von mindestens 12,5 Milliarden US-Dollar (rund 8,6 Milliarden Euro) verwalten. In diesem Jahr war für Fidelity kein Lipper Award drin.Unter den kleineren Fondsgesellschaften, siegte in diesem Jahr die Münchner Kapitalanlage (MK). Außerdem ist MK unter den kleinen Fondsgesellschaften die Nummer eins in der Kategorie Mischfonds. Mit welchen Fonds die Gesellschaften in den einzelnen Kategorien weitere Lipper Awards abräumten, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von DAS INVESTMENT.