Redaktion 22.08.2016 Lesedauer: 1 Minute

„Siegstrafe“ In diesem Land müssen Olympiasieger ihre Medaillen versteuern

Auch der Staat will von den Erfolgen seiner Sportler bei den Olympischen Spielen etwas abbekommen. In Deutschland müssen die Athleten ihre Siegprämien versteuern – in den USA sogar ihre Medaillen.