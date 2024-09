Drei Grundsätze als Basis für die Anlageentscheidungen

Sämtliche Anlageentscheidungen werden im Einklang mit der Investmentphilosophie von Siemens Fonds Invest getroffen. Diese besteht im Wesentlichen aus drei Grundsätzen:

Aktives Management: Nach Meinung des Fondsmanagements sind die Märkte nie zu allen Zeiten effizient. Diese Marktineffizienzen werden systematisch genutzt.

Nach Meinung des Fondsmanagements sind die Märkte nie zu allen Zeiten effizient. Diese Marktineffizienzen werden systematisch genutzt. Quantitative Prozesse: Der gesamte Anlageprozess von Siemens Fonds Invest ist durch quantitative Prozesse definiert. Das bedeutet: Alle Anlageentscheidungen erfolgen jederzeit strukturiert, diszipliniert und systematisch.

Der gesamte Anlageprozess von Siemens Fonds Invest ist durch quantitative Prozesse definiert. Das bedeutet: Alle Anlageentscheidungen erfolgen jederzeit strukturiert, diszipliniert und systematisch. Integriertes Risikomanagement: Neben Ertragsprognosen bestimmen jederzeit auch individuelle Risikoparameter die Portfoliokonstruktion.

Über 30 Jahre Erfahrung seit der Gründung

In den 1980er-Jahren begann Siemens mit dem Inhouse-Asset Management, vorrangig festverzinslicher Wertpapiere. 1992 erfolgte die Gründung der Siemens Kapitalanlagegesellschaft (SKAG) als von Banken und Versicherungen unabhängiges Unternehmen. Aktien-Management kam als Schwerpunkt in der Portfolioarbeit innerhalb des Siemens-Konzerns hinzu. 1999 wurde der erste Publikumsfonds aufgelegt. 2013 erfolgte die Umfirmierung der SKAG in Siemens Fonds Invest GmbH (SFI).

Seit 2023 ist Universal Investment Sourcing Partner von Siemens Fonds Invest. In dieser Rolle ist Universal Investment unter anderem zuständig für die Administration sowie die Front-Office-Lösungen aller Publikums- und Spezialfonds sowohl für institutionelle Investoren als auch Privatanleger. Das verwaltete Gesamtvolumen beträgt mehr als 20 Milliarden Euro.

Der „Fondskompass 2024“ des Wirtschaftsmagazins Capital bewertet die Leistungen von Siemens Fonds Invest mit der Höchstnote von fünf Sternen und dem Prädikat „Top-Fondsgesellschaft“.

Weitere Informationen finden Sie hier.

DISCLAIMER

Die Inhalte dieser Präsentation dienen nur der allgemeinen, nicht abschließenden Information und berücksichtigen daher nicht die rechtliche und/oder steuerliche Situation von einzelnen Personen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweils Steuerpflichtigen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die enthaltenen Informationen können eine individuelle, professionelle Rechts- und/oder Steuerberatung nicht ersetzen.

Die Inhalte dieser Präsentation sind nur zur Information bestimmt und sind daher in keiner Weise als Anlageberatung, als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrages oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen zu verstehen. Die hierin beschriebenen Fonds und Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern zum Erwerb verfügbar. Sie dürfen weder in den USA noch US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen Personen oder für deren Rechnung zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Diese Präsentation und deren Inhalte dürfen nicht an US-Staatsbürger oder in den USA ansässige Personen verteilt werden. Angaben zur Wertentwicklung eines Fonds basieren auf der Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für Ergebnisse in der Zukunft. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Ausführliche Angaben zum jeweiligen Fonds sind dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Jahres- und Halbjahresberichten sowie dem Basisinformationsblatt zu entnehmen, die Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Siemens Fonds Invest GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 81379 München erhalten. Diese Dokumente stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf dar.

Sämtliche Darstellungen und Erläuterungen in dieser Präsentation beruhen auf dem Informationsstand und der Einschätzung des Herausgebers zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Präsentation und können sich nach diesem Zeitpunkt ohne vorherige Mitteilung ändern. Als Grundlage dienen Daten und Informationen aus verschiedenen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit jedoch nicht eingestanden wird.

Für die Verwendung dieser Daten und Informationen wird keine Haftung übernommen.

Diese Präsentation sowie deren Inhalte werden ausschließlich zur bestimmungsgemäßen Verwendung durch den Empfänger überlassen und dürfen nicht in einem anderen Zusammenhang verwendet und/oder an Dritte weitergegeben werden. Durch die Überlassung dieser Präsentation wird eine Haftung gegenüber dem Empfänger oder Dritten nicht begründet.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter Siemens Sustainable High Yield - Siemens DE. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Siemens Fonds Invest GmbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.“

Siemens Fonds Invest GmbH ist allein für die Inhalte dieser Publikation verantwortlich. Universal Investment hat lediglich die Durchführung der Publikation organisiert.