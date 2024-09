Herr Macharzina, wer sind die treibenden Kräfte hinter dem Unternehmen und wie groß ist es?

Erik Macharzina: Siemens Fonds Invest entspringt dem Gedanken des Hauses Siemens, die Asset-Management-Expertise für die Verwaltung eines der größten deutschen Pensionsvermögen im eigenen Unternehmen vorhalten zu wollen. So wurden wir 1992 als Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH gegründet. Wir sind eine 100-prozentige Siemens-Tochter und verwalten rund 20 Milliarden Euro Assets (AuM).

Welche Alleinstellungsmerkmale hat Siemens Fonds Invest?

Macharzina: Siemens Fonds Invest ist als Fondsboutique aus dem Bereich der Altersvorsorge entstanden. Als Inhouse-Asset-Manager der Siemens AG konzentrieren wir uns seit mehr als 30 Jahren auf die Anlage von Pensionsgeldern der Siemens-Mitarbeitenden. Darüber hinaus bieten wir überall, wo Bedarf besteht, im Konzern unser Know-how und unsere Dienstleistungen an. „Effizienz ist King“ lautet hierbei unser Motto, mit dem Fokus auf das Wesentliche. Wir streben danach, unsere Leistungen zu äußerst attraktiven Konditionen anbieten zu können, und das nicht nur inhouse, sondern auch für Anleger außerhalb des Konzerns. Die Skalierung der bestehenden Produktlandschaft versteht sich hier von selbst und unterstützt uns bei unserem Auftrag, eine qualitativ hochwertige Performance zu günstigen Kosten anzubieten.

Was zeichnet die Anlagestrategien von Siemens Fonds Invest grundsätzlich aus?

Macharzina: Individuelle Lösungen für individuelle Bedürfnisse. Sämtliche Anlageentscheidungen werden im Einklang mit unserer Investmentphilosophie getroffen. Diese besteht im Wesentlichen aus drei Grundsätzen. Erstens: Aktives Management: Unserer Meinung nach sind die Märkte nie zu allen Zeiten effizient. Diese Marktineffizienzen nutzen wir systematisch aus. Zweitens: Quantitative Prozesse: Der gesamte Anlageprozess von Siemens Fonds Invest ist durch quantitative Prozesse definiert. Das bedeutet, alle Anlageentscheidungen erfolgen jederzeit strukturiert, diszipliniert und systematisch. Drittens: Integriertes Risikomanagement: Neben Ertragsprognosen bestimmen jederzeit auch individuelle Risikoparameter die Portfoliokonstruktion.

Geben Sie uns einen Einblick in Ihre Zielgruppe?

Macharzina: Neben der Siemens AG und verbundenen Gesellschaften zählen wir namhafte Unternehmen, Versicherungen, Banken, Stiftungen, Vermögensverwalter, Investmentgesellschaften und Privatanleger zu unseren Kunden. Ein wichtiger Schritt war 1999 die Entscheidung, einzelne Strategien aus der Pensionswirtschaft zu skalieren und in Form von Publikumsfonds für Privatanleger investierbar zu machen. Die Intention war seinerzeit, den Mitarbeitenden des Hauses einen direkten Zugang zur Asset-Management-Expertise zu ermöglichen. Diese haben häufig von ihren positiven Erfahrungen im privaten Umfeld berichtet, das weckte Begehrlichkeiten und war schließlich der Startschuss uns zu öffnen. Heute kann jeder interessierte Anleger Siemens-Fonds erwerben.

Siemens Fonds Invest preist günstige Konditionen für Publikumsfonds an. Was steckt dahinter?

Macharzina: Die Überlegungen zur Preisgestaltung der Fonds folgen tatsächlich unseren Prinzipien Fairness und Transparenz. Um die laufenden Kosten niedrig zu halten, setzen wir auf Skaleneffekte bei der Betreuung unserer Strategien. Die eingesparten Kosten können wir an die Anleger weitergeben. Hier liegen wir teilweise bei deutlich weniger als der Hälfte gegenüber vergleichbaren Produkten aus der Peergroup. Das Kapitel Ausgabeaufschläge war für uns seit jeher befremdlich, musste es doch interessierte Anleger eher abschrecken, wenn es je nach gewählter Strategie und Marktphase mehrere Jahre dauern konnte, bis eine „schwarze Null“ zu sehen war. Wir haben vor geraumer Zeit eine Grundsatzentscheidung getroffen und Ausgabeaufschläge für alle OGAW-Fonds abgeschafft.

Neben den geringen Kosten dürften Investoren den Fondsanbieter vor allem mit dem erfolgreichen und mehrfach ausgezeichneten globalen Aktienfonds Siemens Global Growth verbinden. Was zeichnet diesen Fonds aus?

Macharzina: Der Siemens Global Growth (ISIN: DE0009772657 (AK A), DE000A2N66N3 (AK B)) kann sich über zahlreiche Auszeichnungen freuen. Der Fokus liegt hier auf globalen Wachstumsunternehmen. Das Anlageuniversum besteht aus US-, europäischen und japanischen Titeln. Wir investieren in Unternehmen mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung von Micro-Caps bis zu Mega-Caps. Die Aktienselektion erfolgt durch ein quantitatives Screening und eine qualitative Prüfung durch das Portfoliomanagement. Vierteljährlich werden die Kriterien und das Screening überprüft. Der Fonds selektiert Unternehmen mit Alleinstellungsmerkmalen in ihren jeweiligen Branchen, dynamischem Umsatz- und Gewinnwachstum und guten fundamentalen Kennzahlen. Dabei sucht das Portfoliomanagement laufend nach neuen Chancen im Mid- und Small-Cap-Segment.

Welche Produkte aus Ihrem Haus schätzen Berater und Investoren darüber hinaus?

Macharzina: Die Erfahrung zeigt: Womit wir punkten, das bestimmen nicht wir, sondern der Markt. So sind unsere Multi-Asset-Strategien in den vergangenen Jahren stark in den Fokus gerückt. Viel gute Presse zum Siemens Balanced (ISIN: DE000A0KEXM6) hat das Volumen auf mehr als eine Milliarde Euro anwachsen lassen. Im Fokus standen hierbei das sehr gute Chance-/Risikoprofil in Verbindung mit der günstigen Verwaltungsvergütung von nur 0,30 Prozent pro Jahr sowie die Outperformancevergütung. Fünf Morningstar-Sterne stehen für unser Top-Rating. Aber auch die defensivere Variante Siemens Absolute Return (ISIN: DE000A2N66L7), die Portfoliozusammensetzung mit einem risikoadjustierten steuert, konnte mehr als 640 Millionen Euro einsammeln.

