Immobilienkonzern Signa-Pleite: „Für einige Versicherer wird das äußerst schmerzhaft sein“

Signa-Pleite: „Für einige Versicherer wird das schmerzhaft“
Das KaDeWe in Berlin, das Chrysler Building in New York City, der (bislang unvollendete) Elbtower in Hamburg: René Benko zog es mit seiner mittlerweile zahlungsunfähigen Signa Holding stets an die schillerndsten Adressen der Welt. Die Prachtbauten brachten nicht nur Glamour, sondern auch die Aussicht auf auskömmliche Renditen. Und denen erlagen nicht nur mehrere Banken, etwa Julius Bär und Unicredit, sondern auch eine Handvoll namhafte Versicherer. Das berichtet die „Financial Times“, die laut eigener Aussage Einblicke in nicht-öffentliche Dokumente hat.