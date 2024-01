Die Nachrichten um die Signa-Gruppe reißen nicht ab. Jüngst meldete auch Galeria Karstadt Kaufhof Insolvenz an – bereits zum dritten Mal in der Geschichte der Kaufhauskette. Eine von vielen Pleiten in der Holding von René Benko. Was dem Österreicher ebenfalls missfallen dürfte: Es ist eine Liste mit den Namen von 94 Gläubigern aufgetaucht, die Kredite in Höhe von über 14 Milliarden Euro an die Signa-Gruppe gewährten. Diese liegt der Bild-Zeitung vor, die zuerst berichtete. Einige Versicherer sind mit teils sehr hohen Summen beteiligt, wobei auch viele Sparkassen dem Unternehmenskonglomerat von Benko Kredite gewährten (siehe Liste). Dass etwa die Schweizer Bank Julius Bär Signa über 600 Millionen Euro lieh, war bereits länger bekannt. Doch mit dem nun veröffentlichten Verzeichnis wird das Ausmaß der Insolvenzen in der Signa-Holding sichtbar. Für Benko persönlich könnte es ebenfalls teuer werden. So klagt ein arabischer Staatsfonds gegen den Unternehmer. Der Mietvertrag mit...

