Im November des Vorjahres war bekannt geworden, dass der langjährige Vorstandsvorsitzende der Signal-Iduna-Gruppe, Ulrich Leitermann, zum 30. Juni 2025 aus dem Amt scheiden wird. Leitermann wird nach fast 30 Jahren im Unternehmen, davon zwölf Jahre als Konzernchef, altersbedingt ausscheiden. Sein Nachfolger soll Torsten Uhlig werden, der seit 2019 als Vertriebsvorstand tätig ist.

Zweite Frau im Vorstand der Signal Iduna

Nun hat der Versicherer auch die Nachfolge von Uhlig geregelt. Zum 1. Juli wird Alexandra Markovic-Sobau neue Vertriebsvorständin des Versicherers mit Hauptverwaltungsstandorten in Dortmund und Hamburg. Die 51-Jährige verantwortet dann den Vertrieb und den Vertriebsservice sowie das Marketing der Gruppe. Beginnen wird Alexandra Markovic-Sobau bereits ab 1. Mai als Generalbevollmächtigte, um sich in die neue Aufgabe einzuarbeiten. Sie wird damit die zweite Frau in dem achtköpfigen Gremium.

Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft an der Berufsakademie Stuttgart zur Diplom-Betriebswirtin, Fachrichtung Versicherungen, durchlief Markovic-Sobau verschiedene berufliche Stationen im Vertrieb der Continentale Krankenversicherung. Danach war sie unter anderem als Vertriebsdirektorin bei der Württembergischen tätig. Ihre aktuelle Position als Leiterin des Vertriebes bei der Hallesche Private Krankenversicherung übt sie bereits seit 2014 aus.