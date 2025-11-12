Nach HDI und Markel beteiligt sich nun auch Signal Iduna am Cybersicherheitsanbieter Perseus Technologies. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 2018 zusammen.

Die Signal Iduna steigt als strategischer Investor beim Cybersicherheitsanbieter Perseus Technologies ein. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 2018 zusammen. Über Anteile und investierte Beträge machten die Beteiligten keine Auskunft.

Fokus auf Prävention und Notfallhilfe

Perseus soll die Cyberpolicen der Signal Iduna, die sich traditionell auf die Risikodeckung für Handwerksbetriebe sowie kleine und mittelständische Unternehmen konzentriert, mit Präventionslösungen und einer Notfallhilfe ergänzen, die rund um die Uhr verfügbar ist. Mit der Beteiligung wollen beide Seiten ihre Partnerschaft ausbauen und Lösungen zum Schutz vor digitalen Risiken weiterentwickeln.

Die Zahl der Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen bleibt hoch. Zunehmend sind auch kleine und mittelständische Betriebe sowie Handwerksbetriebe betroffen. Der digitale Wandel und der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz verschärfen die Sicherheitslage.

Sicherheitslösungen für KMU weiterentwickeln und skalieren

Fabian Schneider, Vorstand unter anderem für die Kompositversicherung bei der Signal Iduna, erklärt, dass effektive Prävention bei der Abwehr von Cyberangriffen höchste Priorität habe. Das Engagement sei ein Schritt, um sich als Lösungsanbieter für Cyberrisiken zu positionieren.

Gerrit Knichwitz, Geschäftsführer von Perseus Technologies, sagt, ein ganzheitlicher Ansatz sei notwendig, um das Cyberrisiko für kleine und mittelständische Unternehmen beherrschbar zu machen. Dazu gehörten Prävention, Schadenmanagement und die finanzielle Absicherung des Restrisikos. Die Partnerschaft ermögliche es, Sicherheitslösungen gezielt weiterzuentwickeln und zu skalieren, ergänzt Sören Brokamp, ebenfalls Geschäftsführer von Perseus.

Zu den bisherigen Gesellschaftern von Perseus gehören die Versicherer HDI und Markel. Ulrich Wallin, Vorstand des HDI-Mutterkonzerns Talanx erklärt, Perseus habe seine Position im Markt gefestigt. Die vertiefte Partnerschaft mit Signal Iduna biete Voraussetzungen, um das Wachstum in Deutschland und Europa auszubauen.