Der deutsche Versicherungskonzern Signal Iduna bereitet die Nachfolge an seiner Spitze vor: Das Unternehmen plant einen Wechsel in der Konzernführung. Der aktuelle Vorstandsvorsitzende Ulrich Leitermann (65) wird zum 30. Juni 2025 aus dem Amt scheiden. Sein Nachfolger wird Torsten Uhlig (58), der seit 2019 als Vertriebsvorstand tätig ist.

„Momentum 2030“: Konzern plant Milliardengewinn

Im Rahmen der Strategie „Momentum 2030“ plant der Konzern eine Steigerung des Jahresgewinns auf eine Milliarde Euro. Zuletzt lag dieser bei 823,6 Millionen Euro. Der designierte Vorstandsvorsitzende Uhlig war maßgeblich an der Entwicklung dieser Strategie beteiligt.

Leitermann arbeitete fast 30 Jahre für den Konzern, davon 16 Jahre als Vorstandsmitglied und zwölf Jahre als Vorstandsvorsitzender. Sein Nachfolger Uhlig begann 1991 als Agenturinhaber bei der Signal Iduna und übernahm später Führungspositionen im Vertrieb. Vor seinem Eintritt in den Konzernvorstand leitete der gebürtige Ostsachse die Marketingabteilung. Von 2012 bis 2019 war er Vorstandsmitglied der PVAG Polizeiversicherung und der Adler Versicherung.

Änderungen im Aufsichtsrat: Konzern strebt Milliardengewinn an

Zudem legt der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Reinhold Schulte (76), früherer Vorstandsvorsitzender des Konzerns, sein Amt Mitte 2025 nieder. Leitermann soll nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand in den Aufsichtsrat wechseln und den Vorsitz übernehmen. Die Entscheidung darüber fällt in den Gremiensitzungen der Aufsichtsräte sowie Mitgliedervertreter- und Hauptversammlungen im Mai und Juni 2025. Die Aufsichtsräte der Obergesellschaften haben den Führungswechsel einstimmig beschlossen. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Dortmund und Hamburg.