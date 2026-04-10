Signal-Iduna-Chef Torsten Uhlig liefert eine kritische Bestandsaufnahme zur Zukunft der Lebensversicherung. Auf Beratung beim Standardprodukt sollte nicht verzichtet werden.

„Das Jahr 2025 war das erfolgreichste Vertriebsjahr in der Geschichte der Signal Iduna“, sagt Torsten Uhlig, der seit dem 1. Juli 2025 an der Spitze des Konzerns steht und damit seinen langjährigen Vorgänger Ulrich Leitermann ablöste. Doch der 60-Jährige ist nicht nach Hamburg zum jährlichen Pressegespräch abseits der Bilanzpressekonferenz am Mittwochabend (8. April) gekommen, um Erfolgszahlen zu feiern.

Uhlig hat jede Menge kritische Anmerkungen im Gepäck. In der Runde mit Medienvertretern macht er schnell deutlich, was ihn wirklich beschäftigt: die fehlende Eigenverantwortung in der Gesellschaft und die bedrohte Zukunft der deutschen Lebensversicherung.

Eigenverantwortung als Schlüsselmotiv

„Subsidiarität statt Substitution“ nennt Uhlig eines seiner Leitmotive gleich zu Beginn. Der Staat dürfe Eigenverantwortung nicht verdrängen, sondern müsse sie stärken. Gleichzeitig gilt für ihn: „Verlässlichkeit schlägt Willkür.“ Das Geschäftsmodell der Versicherungswirtschaft könne hierauf eine Antwort sein und die gesellschaftliche Rolle der Branche als Problemlöser durchaus bedeutsamer, zum Beispiel bei der Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme, findet der Vorstandschef.

Eine Biografie als Erklärung

Es sind Positionen, die durchaus typisch klingen für Versicherer-Vorstände. Doch Uhlig kann mit der eigenen Biografie argumentieren. Er wuchs in der DDR auf. Seinen eigentlichen Wunsch, Jura zu studieren, konnte er dort nicht ohne Parteimitgliedschaft verwirklichen — stattdessen blieb ihm eine Ausbildung und Arbeit in der Gastronomie. Ein Stammgast des Dresdner Restaurants, in dem er arbeitete, brachte ihn nach der Wende auf die Idee, in die Versicherungsbranche zu wechseln. Das Wirtschaftsstudium holte er mit Mitte 40 in St. Gallen nach.

Diese Biografie prägt seine Haltung bis heute. Wer früh erlebt hat, was staatliche Vorgaben im Alltag bedeuten kann, denkt anders über Marktregulierung — und zum Beispiel über die Frage, wer Altersvorsorge organisieren sollte: der Staat oder der Einzelne. Das Thema nimmt an diesem Abend breiten Raum ein – kein Wunder, prägte es doch mit dem Beschluss über das Altersvorsorgereformgesetz im Bundestag die Debatten der vergangenen Wochen.

Rolle der Lebensversicherer bedroht

Uhlig schlägt an diesem Abend den großen Bogen, er spricht über die Zukunft der deutschen Lebensversicherung und kommt zu einer bemerkenswerten Einschätzung. Den Lebensversicherern drohe ein schleichender Bedeutungsverlust — bis hin zu der Frage, ob sie in fünf bis zehn Jahren überhaupt noch eine zentrale Rolle in der Altersvorsorge spielen.

„Altersvorsorgesparen wird bis 2030 nicht mehr ausschließlich in Versicherungsbeiträgen stattfinden“, sagt Uhlig. Das Geschäft verlagere sich zunehmend in Richtung Kapitalanlage und Asset Management. Auch das Fondspolicen-Geschäft und andere Lebensversicherungsprodukte könnten Schaden nehmen.

Kritik am Standardprodukt: Der Staat als Spieler, Schiedsrichter und Regelsetzer

Bei der jetzt verabschiedeten Reform ist Uhligs Bewertung gemischt. Wie viele in der Branche kritisiert er vor allem die Einführung eines staatlichen Standardprodukts. „Ist das richtig, dass der Staat die Regeln macht, Spieler stellt und dann auch noch Schiedsrichter ist?“, fragt Uhlig — und beantwortet die Frage selbst mit einem klaren Nein.

Konkret befürchtet er, dass das staatliche Standardprodukt mit einem Kostendeckel von einem Prozent und digitalem Abschlussweg de facto zum marktbeherrschenden Anbieter wird. Der Grund liege nicht allein im Preis, sondern im Vertrauen: „Da ist ein Vertrauensvorschuss, weil der Staat dahinter ist.“ Selbst bei vergleichbaren Risikoprofilen könnte das zu strukturellen Wettbewerbsnachteilen für private Anbieter führen — und sie mittelfristig aus dem Markt drängen. Uhlig: „Ich sehe derzeit keinen Grund, das staatliche Standardprodukt nicht zu nehmen.“

Wenn sich die Branche nicht transformiere, laufe sie Gefahr, in einigen Segmenten zu verschwinden, warnt Uhlig. Auch die Rolle des Versicherungsvermittlers werde sich grundlegend verschieben — stärker in Richtung Investment und Produktivkapital. Die Signal Iduna hat die strategische Antwort bereits gegeben. Der Konzern setzt stärker auf die eigene Asset-Management-Tochter, um Kunden auch dann zu halten, wenn sich ihre Vorsorgeform verändert.

Steuergeld für US-Tech-Konzerne?

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Kapitalanlageseite der Reform. „Kann es sein, dass wir in Zukunft mit Steuergeldern Kapitalanlagen im MSCI World fördern?“, fragt Uhlig. Das sei politisch unklug — zumal der Index zu einem erheblichen Teil aus US-amerikanischen Technologiekonzernen bestehe. Sein Plädoyer: Der Kapitalanlagerahmen der neuen Altersvorsorgeprodukte sollte Investitionen in europäische oder deutsche Infrastruktur bevorzugen, nicht globale Indexfonds, die das heimische Förderkapital faktisch in amerikanische Big-Tech-Unternehmen umleiten.

“ Altersvorsorgesparen wird bis 2030 nicht mehr ausschließlich in Versicherungsbeiträgen stattfinden. Torsten Uhlig

Scharfe Kritik am Beratungsverzicht

In einem Punkt ist Uhlig an diesem Abend aber so gar nicht auf der erwarteten Linie. Selten hört man von Chefs der größten deutschen Versicherer konträre Positionen zu denen ihres großen Interessenverbands – dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Das ist an diesem Abend anders. Uhlig kann dem im Reformgesetz verankerten Beratungsverzicht beim Standardprodukt nichts abgewinnen: „Ich sehe es absolut kritisch, dass in einem so komplexen Thema wie Altersversorgung ein Beratungsverzicht mitdefiniert wird“, sagt er. Wer Beratung herausnimmt, schützt aus seiner Sicht keine Verbraucher, sondern schadet ihnen.

Altersvorsorge sei kein Standardkauf und keine Routineaufgabe, sondern eine Entscheidung mit langfristigen finanziellen Konsequenzen — gerade angesichts der vielen Riester-Verträge, die nun auf neue Produkte umgestellt werden können. Die Signal Iduna selbst hat rund 100.000 Riester-Renten im Bestand und will ihre Kunden systematisch anschreiben, um mögliche Alternativen zu besprechen, wie Uhlig erklärt.

Am Ende steht nach seinen Worten für ihn als entscheidende Frage, ob das Gesetz tatsächlich dazu führen wird, dass Menschen mehr vorsorgen. Hier zeigt sich Uhlig skeptisch. Schon heute liege der durchschnittliche Beitrag zur privaten Altersvorsorge bei unter 100 Euro monatlich. Wird ein höherer Förderbetrag dieses Verhalten wirklich verändern? „Ich habe da meine Zweifel“, so Uhlig.

PKV und bKV: Wachstumsfelder im Schatten der Reform

Nicht alles, was Uhlig an diesem Abend sagt, klingt nach Warnung, Zweifel oder Besorgnis. Bei der Privaten Krankenversicherung (PKV) sieht er durch die anstehende GKV-Reform durchaus Wachstumschancen. Alles, was auf der Seite der Leistungserbringer zu Kostensenkungen führe — etwa im Pharmabereich —, wirke für beide Systeme positiv.

Ein konkretes Wachstumsfeld sieht Uhlig beim Krankengeld für Selbstständige: Derzeit biete die GKV diesen Schutz theoretisch an, aber weniger als 20 Prozent der Selbstständigen hätten ihn tatsächlich abgeschlossen — in der PKV liege die Quote dagegen bei über 50 Prozent. Das Krankengeld für Selbstständige sollte seiner Meinung nach grundsätzlich von der PKV angeboten werden — als klare Abgrenzung und zugleich als gesellschaftlicher Beitrag.

Auch die betriebliche Krankenversicherung (bKV) sieht Uhlig als Wachstumsfeld — gerade für mittelständische Handwerksbetriebe, der Kernzielgruppe der Signal Iduna. Schneller Zugang zu Facharztterminen sei für Arbeitgeber ein echter Mehrwert im Wettbewerb um Fachkräfte.

Die steuerrechtliche Einordnung der bKV lässt ihn allerdings nicht los: „Das ist völlig daneben“, sagt er über die Gleichstellung mit einem Fitness- oder Tankgutschein. Sein Vorschlag: eine Angebotspflicht mit Opt-out-Recht, um die Verbreitung der bKV strukturell zu erhöhen. Auf Nachfrage räumt Uhlig aber auch ein, dass es an spezialisierten Vermittlern mangele. Hier investiere sein Unternehmen allerdings in Qualifikation.

Torsten Uhlig (Mitte hinten) mit Medienvertretern

bei der Hamburger Presserunde, @ Bastian Hebbeln

Zehn Prozent Marktanteil als Ziel

In der eigenen Kernzielgruppe, dem Handwerk, liegt der aktuelle Marktanteil bei 6,8 Prozent, knapp unter dem angestrebten Wert von sieben Prozent. Bis 2030 will er einen Marktanteil von zehn Prozent erreichen. Dabei geht die Strategie über klassische Versicherungsprodukte hinaus.

Uhlig will, dass die Signal Iduna künftig als Anbieter kompletter Lösungen auftritt — betriebliche Altersvorsorge und Krankenversicherung aus einer Hand, für ganze Belegschaften. Gerade im Wettbewerb um Fachkräfte sieht der Konzernchef darin einen konkreten Hebel für den Mittelstand.

Beschäftigungssicherung — unter einer Bedingung

Der Blick in den eigenen Konzern fällt an diesem fast dreistündigen Abend eher kurz aus. Intern läuft parallel ein umfangreicher Umbau. Die IT-Investitionen, bislang bei rund 50 Millionen Euro jährlich, werden nach Uhligs Einschätzung bis 2032 deutlich steigen müssen.

Für die Mitarbeiter gilt eine Beschäftigungssicherung im Rahmen der Strategie „Momentum 2030“ — aber nur in Verbindung mit einer Qualifizierungsverpflichtung: „Die Sicherheit des Arbeitsplatzes hängt auch davon ab, ob Mitarbeiter bereit sind, sich anzupassen“, so Uhlig.

Elbtower-Weiterbau als Standort-Bekenntnis

Ein Thema, das an diesem Abend vor allem die Hamburger Medienvertreter beschäftigt, ist der brachliegende „Elbtower“, an dessen Konsortium die Signal Iduna beteiligt ist. Der Weiterbau sei aber nur möglich, wenn das Naturkundemuseum in den Elbtower kommt, so die Einschätzung des Vorstandsvorsitzenden.

Der 60-Jährige betont, das Engagement als solidarischen Beitrag für Hamburg zu verstehen – eigene Flächen will der Konzern in dem Hochhaus aber nicht beziehen. „Man wird mit Sicherheit als Mitglied in diesem Konsortium an diesem Projekt nicht reich werden“, sagt Uhlig. Der Konzern hatte schon vor der Pleite von René Benko investiert und im Jahr 2024 Abschreibungen in Höhe von gut 200 Millionen Euro auf sein Engagement vornehmen müssen.

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025

Zurück zu den Zahlen vom Anfang: Die gebuchten Bruttobeiträge der Signal Iduna stiegen 2025 auf rund 7,2 Milliarden Euro, der Neuzugang an laufenden Beiträgen auf 404 Millionen Euro. Für 2026 erwartet Uhlig einen weiteren deutlichen Sprung der Beitragseinnahmen auf 7,8 bis 7,9 Milliarden Euro — getrieben allerdings vor allem durch die notwendige Beitragsanpassung in der privaten Krankenversicherung, die allein rund 600 Millionen Euro Beitragswachstum beisteuern dürfte.