10.327 Tage, fast 30 Jahre Signal Iduna – so rechnet Ulrich Leitermann es in seiner Abschiedsrede vor. Leitermann hat am 30. Juni 2025 seinen letzten Tag als Vorstandsvorsitzender des Versicherers. Das Video dazu veröffentlichte er am selben Tag bei Linkedin.

Letzter Arbeitstag nach zwölf Jahren Vorstandsvorsitz

Leitermann ist ein Urgestein der Branche, mit überdurchschnittlicher langer Verweildauer in Spitzenämtern. Zwölf Jahre lang war er Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe aus Dortmund und Hamburg. Am 1. Juli wird Torsten Uhlig als sein Nachfolger übernehmen.

Der Top-Manager genießt in der Branche einen ausgezeichneten Ruf. Den Konzern prägte er wie kaum jemand vor ihm. So gilt er als treibende Kraft hinter der Transformation und Digitalisierung der Signal Iduna. Ein Branchenkenner sagt gegenüber DAS INVESTMENT über Leitermann: „Er hat sehr viel Ruhe in den Laden gebracht und ihn ‚neu erfunden‘.“