Signal Iduna und Baloise einigen sich auf Neuordnung des Deutschen Ring

Die Baloise Group will nach der Entflechtung die engere Vernetzung ihrer Deutschlandgesellschaften vorantreiben. Martin Strobel, Vorsitzender der Konzernleitung der Baloise Group: „Die Neuordnung ist eine sehr gute Nachricht für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Vertriebspartner und auch unsere Aktionäre, weil wir damit eine klare Grundlage für die weitere erfolgreiche Entwicklung der Baloise Gruppe gelegt haben.“Baloise geht von jährlichen Synergien für sich in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro aus. Dem stünden einmalige Kosten gegenüber, die etwa dem 1 - 1,5-fachen einer Jahressynergie entsprechen. Diese einmaligen Kosten der Baloise Group umfassten die Entflechtung und die engere Verzahnung der deutschen Gesellschaften.Bei der Signal Iduna soll DR Kranken als eine Obergesellschaft des Gleichordnungskonzerns fortgeführt werden. „Die Signal Iduna Gruppe wird somit in Zukunft mit zwei Krankenversicherungsvereinen am Markt auftreten und so ihre Stärke bei Maklern, freien Vertrieben, Außendienstpartnern und bei Kunden innerhalb der Gruppe ausbauen und für sich nutzen“, sagt Reinhold Schulte, Vorstandsvorsitzender der Gruppe. „Durch die erhebliche Erweiterung der Vertriebskraft in der Ausschließlichkeit und den umfangreichen Maklervertrieb wird die Gruppe weiter gestärkt.“Grundlage für die Einigung ist ein von den Parteien unterzeichneter „Letter of Intent“, also eine Absichtserklärung. Auf dieser Basis wollen die Parteien in den nächsten Wochen ein Vertrag ausarbeiten, der dann die Grundlage für Verhandlungen mit dem Betriebsrat sein soll.Letzterer nannte die Freude bei Signal Iduna und Baloise „verfrüht“. „Nach eineinhalb Jahren der Auseinandersetzung sind Signal Iduna und Baloise jetzt in der Lage, die Verhandlungen mit dem Betriebsrat zu beginnen“, so Helga Reichow, Betriebsratsvorsitzende beim Deutschen Ring und machte gleichzeitig deutlich: „Ohne eine Verhandlungslösung mit dem Betriebsrat ist eine Entflechtung nicht möglich."Der Betriebsrat geht mit drei Forderungen in die Verhandlungen. Erstens soll es einen möglichst langen und identischen sozialen Schutz für Mitarbeiter aller Sparten beim Deutschen Ring geben. Zweitens sollen alle Arbeitsverträge in Hamburg erhalten bleiben, „als Standort mit strategischer Bedeutung innerhalb des Baloise-Konzerns und innerhalb der Signal Iduna Gruppe“. Und drittens „sollen bisherige Stärken und die Identität des Deutschen Rings – soweit möglich – bewahrt werden.“Ein Termin für den Beginn der Verhandlungen stehe noch nicht fest. Reichow: „Uns ist an einer guten und gründlichen Lösung gelegen, nicht an einer schnellen.“