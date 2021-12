Silber-ETCs: Zufrieden mit dem Zweitbesten

Schlüssel für diese Rechnung ist unter anderem die Gold-Silber-Ratio. Sie lag über Jahrhunderte zwischen 15 und 20. Um so viel war Gold immer teurer als Silber. Jetzt liegt der Quotient bei 60,5.Allein wenn die Ratio an den oberen Rand der historischen Bandbreite zurückkehrt, müsste sich der Silberpreis verdreifachen – ohne dass Gold auch nur einen Cent teurer wird. Das ist der Stoff, aus dem Aufholjagden entstehen.Weil echte ETFs auf Silber in Deutschland rechtlich nicht möglich sind, bleibt nur der Umweg über einen ETC, beispielsweise von ETF-Securities (WKN: A0N62F).Der ist zwar rechtlich gesehen nur eine Anleihe. Aber: ETF-Securities lässt den genauen Gegenwert in Silberbarren in einem Zentraltresor in London lagern. Man weiß ja nie.