Silber gilt als der kleine Bruder von Gold. Die Kursentwicklung von Silber seit Jahresbeginn 2024 war jedenfalls beeindruckend. In US-Dollar (USD) legte Silber 2024 um 21,7 Prozent zu, in Euro waren es sogar 29,2 Prozent. Im ersten Halbjahr 2025 bis inklusive 15. Juli übertraf Silber in US-Dollar mit einem Plus von 30,6 Prozent sogar die Gesamtjahresperformance 2024.

Die markante Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar führte dazu, dass Silber in Euro in den ersten sechseinhalb Monaten „nur“ einen Zugewinn von 16,5 Prozent verbuchen konnte. Seit Januar 2024 verbuchte Silber in US-Dollar damit ein Plus von insgesamt 59,5 Prozent und in Euro von 50,3 Prozent.

Silber ist noch weit vom Allzeithoch entfernt

Trotz des Höhenflugs in den vergangenen Quartalen ist Silber noch immer weit von seinem Allzeithoch entfernt. Dieses wurde mit 49,95 USD am 17. Januar 1980 erzielt. Inflationsbereinigt entspricht dies aktuell rund 200 USD. Wenn man die extremen Tagesspitzen bei Silber beiseitelässt und mit Monatsdurchschnittswerten rechnet, wurde mit 48,60 USD im April 2011 der Höchstwert erreicht. Inflationsbereinigt entspricht das rund 70 USD und damit etwas weniger als die Hälfte des Preises von 37,70 USD per Mitte Juli.

Die weiterhin bestehende Unterbewertung von Silber gegenüber Gold zeigt sich eindrucksvoll anhand des Gold/Silber-Ratios. Zu Zeiten der alten Ägypter lag es im Durchschnitt bei 2, per Ende Mitte Juli bei 88, nachdem das Ratio im April und Mai noch über 100 notierte, was in den vergangenen 100 Jahren davor nur zweimal der Fall war. Beide Male folgte darauf eine signifikante Outperformance von Silber gegenüber Gold.

Eine Rückkehr zum historischen Mittelwert des Gold/Silber-Ratios seit 1970 ergäbe bei einem Goldpreis von 3.300 USD einen Silberpreis von 55 USD. Zieht man das durchschnittliche Gold/Silber-Ratio seit 2000 heran, entspräche dies einem Silberpreis von rund 48 USD. Das durchschnittliche Gold/Silber-Ratio der letzten 110 Jahre würde hingegen einen Silberpreis von 63 USD ergeben.

Ausgehend vom Schlusskurs per Mitte Juli von 37,70 USD hat Silber auf Basis dieser historischen Werte trotz der signifikanten Kursrally in den vergangenen Quartalen ein Kurssteigerungspotenzial von weiteren 27 bis 67 Prozent. Bei einem weiteren Goldpreisanstieg ist das Kurspotenzial von Silber dementsprechend noch ausgeprägter.

Was die Wahrscheinlichkeit betrifft, dass Silber zum Mittelwert zurückkehrt, so zeigt die Geschichte, dass es naiv wäre, gegen das weiße Metall zu wetten. Diese Ansicht wird durch unsere Analyse im „In Gold We Trust“-Report 2024 „Das neue Gold-Playbook“ gestützt, in der wir feststellten, dass Silber in sechs der letzten sieben Silber-Bullenmärkte eine bessere Performance als Gold erzielte.

Seit Jahren herrscht strukturellere Silbermangel

Ein weiteres wichtiges Argument spricht für eine Fortsetzung der Silberhausse. Seit 2021 befindet sich der Silbermarkt in einem Angebotsdefizit, die Nachfrage nach Silber übersteigt das zusätzliche Angebot aus Neuförderung und Recycling. Die Nachfrage kann somit nur aus Lagerbeständen gedeckt werden. 2025 dürfte das nächste Jahr – und damit das fünfte Jahr in Folge – mit einem Angebotsdefizit werden. Zusammengerechnet entspricht das Angebotsdefizit mittlerweile fast der Fördermenge aller Minen in einem Jahr.

Die Gründe für das Angebotsdefizit sind vielfältig. Angebotsseitig ist der Investitionsrückstau im Minensektor zu nennen. Nachfrageseitig ist Silber einer der großen Gewinner der Energiewende. Die Nachfrage aus dem PV-Sektor zeichnet mittlerweile für fast 30 Prozent der industriellen Silbernachfrage verantwortlich. Die Aufrüstungsbestrebungen vieler Ländern wird die Silbernachfrage zusätzlich ankurbeln.

In Summe sind die Aussichten für Silber ausgezeichnet

Ein Blick auf die Silberpreisentwicklung in den drei großen Goldbullenmarkt-Dekaden – 1970er-, 2000er- und 2020er-Jahre – zeigt ein wiederkehrendes Muster: Die stärkste Dynamik entfaltet sich typischerweise in der zweiten Dekadenhälfte, häufig begleitet von einem parabolischen Grande Finale.

In der ersten Hälfte der aktuellen Dekade (2000 bis 2024) konnte Silber um 65 Prozent zulegen und damit um deutlich mehr als in den 2000er-Jahren (26 Prozent). Die Dynamik in den 1970er-Jahren war deutlich ausgeprägter, als Silber bereits in den ersten fünf Jahren ein Plus von 167 Prozent verzeichnete.

Der bislang solide, aber noch nicht explosive Verlauf lässt Raum für eine potenziell stärkere zweite Dekadenhälfte in den 2020er-Jahren. Die historischen Vergleichswerte unterstreichen diese Perspektive: In der zweiten Dekadenhälfte legte der Silberpreis in den 1970er-Jahren um beeindruckende 525 Prozent zu, in den 2000er-Jahren immerhin um 111 Prozent.

Bemerkenswert ist zudem der Blick auf das Geschehen nach dem offiziellen Dekadenende: In den 1970er-Jahren legte Silber in einer nur wenige Wochen andauernden Schlussphase um weitere 78 Prozent zu. In den 2000er-Jahren kam es nach dem Jahr 2010 sogar zu einem Anstieg von 185 Prozent bis zum zyklischen Hoch im Frühjahr 2011. Solche Überschussbewegungen sind typisch für späte Bullenmarktphasen und unterstreichen die Neigung von Silber zu extremen Ausschlägen in kurzer Zeit.

Sollte sich die weitere Preisentwicklung an den Verlauf der 2000er-Jahre anlehnen, würde Silber ausgehend vom Halbzeit-Schlusskurs von 28,87 USD (12/2024) bis zum Ende der Dekade auf rund 60 USD steigen und damit ein neues Allzeithoch markieren. Inklusive eines vergleichbaren parabolischen Schlussspurts wie 2011 wäre sogar ein Anstieg auf etwa 170 USD denkbar.

Orientiert man sich hingegen am deutlich dynamischeren Verlauf des 1970er-Bullenmarktes, läge das Preisniveau von Silber am Dekadenende bereits bei rund 180 USD und könnte bis zum Höhepunkt des Zyklus auf etwa 320 USD klettern. Diese historischen Vergleichswerte verdeutlichen das erhebliche Aufhol- und Ausbruchspotenzial, das Silber in einer fortgeschrittenen Phase eines Rohstoffzyklus entfalten kann.