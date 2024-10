Während der Goldpreis aktuell fleißig steigt, fährt in seinem Windschatten ein weniger beachtetes Edelmetall mit: Silber. Mit einem Preisanstieg von rund 30 Prozent seit Jahresbeginn auf aktuell etwa 31 US-Dollar je Feinunze (etwa 28 Euro) übertrifft das „weiße Gold“ noch die Performance seines berühmteren Cousins. Doch ist jetzt weiterhin ein guter Zeitpunkt für ein Investment? Chris Mahoney, Manager des Jupiter Gold & Silver Fund, zeigt sich in einer kürzlich veröffentlichten Notiz optimistisch: „In den letzten Monaten wurde viel über die Performance von Gold gesprochen, das die wichtigsten Anlageklassen übertroffen und neue Allzeithochs erreicht hat. Über den Aufschwung von Silber wurde weniger gesprochen, aber Silber bietet unserer Meinung nach die besten Chancen.“ Schlüsselrolle von Silber Ein wesentlicher Treiber für die steigende Nachfrage nach Silber ist seine Bedeutung für die Energiewende. Insbesondere in der Solarindustrie spielt das Edelmetall eine Schlüsselrolle. Nach Angaben der Analyseagentur Morningstar, die sich auf Daten der Energie-Research-Abteilung Bloomberg NEF beruft, werden allein in diesem Jahr etwa 250 Millionen Unzen Silber für die Herstellung von Photovoltaikanlagen benötigt – das entspricht 30 Prozent, also fast einem Drittel, des weltweiten Angebots. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos , um diesen Artikel lesen zu können. Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei. KOSTENLOS ANMELDEN

Die Fondsgesellschaft Jupiter hebt in einer Analyse auf ihrer Website die Mehrfachfunktion von Silber hervor: „Silber hat eine doppelte Bedeutung als Industrierohstoff und monetärer Wertspeicher.“ Neben der Verwendung in grünen Technologien wie Photovoltaikzellen kommt Silber auch in zahlreichen Elektronikanwendungen zum Einsatz, von Smartphones über E-Fahrzeuge bis hin zu Halbleitern. Wobei das in Schmuck enthaltene Silber hier noch gar nicht mitbedacht ist. Die vielfältige Nachfrage nach dem Metall könnte demnächst zu einem spürbaren Mangel führen. Jupiter-Fondsmanager und Rohstoffspezialist Mahoney meint: „Der Silbermarkt ist extrem angespannt, und nach Schätzungen des Silver Institute wird es 2024 ein globales Silberdefizit von 215 Millionen Unzen geben.“ Das Silver Institute ist eine in den USA ansässige Lobby-Organisation der Silber fördernden und verarbeitenden Industrie.