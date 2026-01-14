Der Global X Silver Miners ETF profitiert vom Silber-Boom und bietet eine eindrucksvolle Performance. Doch Anleger sollten die hohe Volatilität nicht unterschätzen.

Silber verbindet den Edelmetall‑Status mit industriellem Einsatz – das macht den Sektor zyklisch und kursdynamisch.

Das sind die 25 besten ETFs des Jahres – und es sind nicht nur Gold-Fonds

Der Silberpreis hat in den vergangenen Monaten einen gewaltigen Sprung hingelegt und sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Zu Wochenbeginn markierte er neue Rekordstände um 84 US‑Dollar je Feinunze, nachdem der Preis vor zwölf Monaten gerade einmal um 30 US-Dollar herum gependelt war.

Ein wesentlicher Treiber ist die robuste Industrienachfrage, in den Bereichen Elektronik, Halbleiter und Photovoltaik-Solar. Der Nachfrage steht ein strukturelles Angebotsdefizit gegenüber, denn der Minen-Output ist in den vergangenen Jahren nur moderat gewachsen und Recycling kann die Lücke nicht schließen.

Darüber hinaus hat China erst kürzlich Silber zu einem strategischen Rohstoff hochgestuft und inzwischen ein strenges Lizenzsystem eingeführt. Das erschwert Exporte, verknappt das globale Angebot und verstärkt die Preissensitivität. So sind die Lagerbestände inzwischen deutlich zurückgegangen. Meldungen über Abflüsse aus Comex‑ und London‑Depots deuten ebenfalls auf ein zunehmend knappes physisches Marktumfeld hin.

Zu guter Letzt dient Silber als weiteres Edelmetall – ähnlich wie Gold – auch der gestiegenen Sicherheitspräferenz vieler Marktteilnehmer in einem geopolitischen Umfeld, das zunehmend von Unsicherheit geprägt ist.

Silber verbindet den Edelmetall‑Status mit industriellem Einsatz – das macht den Sektor zyklisch und kursdynamisch. Von dieser geballten Ladung können Silberminen‑Aktien profitieren. Ihre Kurse gingen zuletzt kräftig nach oben. Anleger setzen dabei verstärkt auf produzierende Förderer und Royalty‑Häuser, die vom hohen Preisniveau und von Volumensteigerungen profitieren.

Zugang zum globalen Silberminen‑Universum

Der Global X Silver Miners ETF (ISIN: IE000UL6CLP7) wurde im Mai 2022 in Irland aufgelegt und war der erste reine Silberminen-ETF auf dem europäischen Markt. Der thesaurierende ETF bildet den Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index vollständig physisch ab. Der Solactive Index umfasst derzeit 39 Titel, die nach Streubesitz gewichtet werden. Die maximale Obergrenze für ein Unternehmen liegt bei 15 Prozent. Die Zusammensetzung wird halbjährlich, jeweils im April und Oktober überprüft und die Gewichtung dabei rebalanciert.

Das Fondsvermögen liegt inzwischen bei über 1,2 Milliarden Euro und die Gesamtkostenquote (TER) beträgt gerade noch akzeptable 0,65 Prozent pro Jahr.

Die Top‑Positionen im Global X Silver Miners ETF sind klassische Ankerwerte der Branche:

Wheaton Precious Metals ( Kanada )

) Pan American Silver (Kanada)

Coeur Mining ( USA )

) Hecla Mining (USA)

Fresnillo (Mexiko)

Regional liegt der Schwerpunkt eindeutig in Nordamerika. Kanada dominiert mit einer Gewichtung von mehr als 55 Prozent, gefolgt von den USA mit rund 22 Prozent und Mexiko mit einem Anteil von 13 Prozent.

Sechs Monate mit Seltenheitswert

Auf Sicht der vergangenen sechs Monate kommt der ETF auf einen Wertzuwachs von mehr als 90 Prozent, über ein Jahr beträgt die Performance sogar rund 160 Prozent. Die Volatilität liegt allerdings bei über 30 Prozent – typisch für Minenwerte mit Hebel auf den zugrunde liegenden Metallpreis, aber dennoch nichts für schwache Nerven.

Mit 25 Prozent Drawdown über die vergangenen drei Jahre und lediglich 7 Prozent über ein Jahr haben sich Rückschläge bisher noch in Grenzen gehalten. Doch sollte es wieder einmal zu Kurskorrekturen in dem Segment der Silberminen kommen, müssen größere Abschläge einkalkuliert werden.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Spektakuläre Beimischung

Der Global X Silver Miners ETF ist eine effiziente Möglichkeit, um am Silber‑Boom zu partizipieren. Anleger erhalten einen breiten, regelbasierten Zugang zum Sektor, ohne die Notwendigkeit, selbst Einzeltitel selektieren zu müssen.

Die Performance der vergangenen sechs Monate war spektakulär – getragen von Rekordpreisen bei Silber und einem gewaltigen Sektor‑Momentum. Wer hier investiert, sollte eine hohe Volatilität einkalkulieren. Der ETF eignet sich daher vornehmlich als beimischende, thematische Position in rohstofforientierten oder inflationssensiblen Portfolios.

Bleibt der Edelmetallpreis robust und kommt es zu einem weiteren Nachfrageschub aus Industrieanwendungen, könnten Silberminen durchaus noch einige Zeit im Rampenlicht bleiben.