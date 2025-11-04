Axa hat die Allianz-Vertriebsspezialistin Silke Zander zur Leiterin des Maklervertriebs in Deutschland ernannt. Sie folgt auf Frederick Krummet.

Silke Zander: Die Vertriebsspezialistin für Vertrauensschaden-Versicherungen bei der Allianz wechselt zur Axa.

Die Axa hat zum 1. November Silke Zander zur Leiterin des Maklervertriebs in Deutschland ernannt. Das bestätigte ein Konzernsprecher auf Anfrage von DAS INVESTMENT. Zander kommt vom Konkurrenten Allianz.

Die 46-jährige Wirtschaftsmanagerin folgt auf Frederick Krummet, der das Amt erst seit dem 1. Februar 2024 innehatte. Krummet hatte damals seinen Vorgänger Claus Hunold abgelöst, nachdem dieser das Unternehmen nach seinen Angaben auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Seine Krummets Amtszeit als Maklervertriebsleiter bei den Kölnern dauerte damit nur rund zehn Monate. Der 45-Jährige wechselt zum 17. November zum Lebensversicherer Canada Life, wo er als Vertriebschef die Leitung des Maklervertriebs übernimmt.

Mehr als 20 Jahre Allianz-Erfahrung

Zander bringt Vertriebserfahrung aus mehr als zwei Jahrzehnten bei der Allianz mit. Laut ihrem Linkedin-Profil war sie von 2002 bis 2024 in verschiedenen Positionen für den Münchner Versicherungskonzern tätig. Ihre Karriere startete sie als Kundenbetreuerin Vertrieb in Aachen und durchlief zahlreiche Führungspositionen, darunter als Bezirks- und Vertriebsbereichsleiterin sowie als Filialdirektorin in Aachen.

Von Januar 2022 bis Dezember 2024 leitete sie als Allianz Executive die Geschäftsstelle Wuppertal bei der Allianz Beratungs- und Vertriebs AG. Ihre letzte Station bei der Allianz war von Januar bis Oktober 2025 als Vertriebsspezialistin für Vertrauensschaden-Versicherungen mit Verantwortung für Deutschland und Österreich.

Strategische Neuausrichtung

In ihrer neuen Rolle bei Axa verantwortet Zander nach Unternehmensangaben die strategische Weiterentwicklung des Maklergeschäfts über alle Sparten hinweg. Laut ihres LinkedIn-Profils liegen ihre Schwerpunkte auf den Themen Vertriebsstrategie, Partnerentwicklung, Change Management und Stakeholdermanagement.

Die Axa hatte ihren Maklervertrieb 2021 über alle Sparten hinweg zusammengeführt, um die spartenübergreifende Zusammenarbeit mit einzelnen Maklern zu stärken. Der Axa-Konzern beschäftigt in Deutschland nach Unternehmensangaben rund 8.000 Mitarbeiter. Hinzu kommen mehr als 3.300 Ausschließlichkeitsvermittler.