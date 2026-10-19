Vielerorts fehlt Wohnraum, doch bald könnten viele Babyboomer ihre Immobilien verkaufen. Löst sich damit der Wohnungsmangel? Nein, zeigt eine aktuelle Analyse.

Siedlung mit Häusern im Berliner Umland: In den Metropolen fehlt Wohnraum – das wird sich so schnell auch nicht ändern.

In Deutschland fehlt Wohnraum – besonders in den Städten. Gleichzeitig dürften in den kommenden Jahrzehnten massenhaft Häuser und Wohnungen der geburtenstarken Jahrgänge auf den Markt kommen, die Rede ist von einem „Silver Tsunami“. Knapp ein Drittel aller Haus- und Wohnungseigentümer ist über 65 Jahre alt. Kann der demografische Wandel die angespannten Wohnungsmärkte entlasten?

Diese Erwartung dürfte sich nicht erfüllen. Das zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln im Auftrag des Verbands der Sparda-Banken, die auf einer Sonderauswertung des Zensus 2022 für alle 400 Landkreise und kreisfreien Städte basiert. „Die Hoffnung auf einen Silver Tsunami ist keine wohnungspolitische Strategie. Der demografische Wandel wird die Wohnungsnot nicht für uns lösen“, sagt Florian Rentsch, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Sparda-Banken.

Auf den ersten Blick passen die Zahlen zwar zusammen: So stehen etwa 5,3 Millionen Mieterhaushalte in der Altersgruppe von 30 bis 44 Jahren – dem typischen Alter für den Kauf einer eigenen Immobilie – ebenso vielen Eigentümerhaushalten ab 65 Jahren gegenüber. Eine spürbare Entlastung der Wohnungsmärkte dürfte es dennoch nicht geben.

Angebot auf dem Land, Nachfrage in der Stadt

Die Gründe: Zum einen ziehen ältere Menschen selten um. Sie seien oft eng mit ihrem Umfeld verbunden. Geringe Wohnkosten, fehlende Alternativen sowie der große Aufwand eines Umzugs halten viele in ihrer Immobilie – auch wenn Wohnung oder Haus längst zu groß geworden sind. Wer heute zwischen 65 und 70 Jahre alt ist, zieht also nicht zwangsläufig in den kommenden Jahren aus.

Zum anderen passen Angebot und Nachfrage oft räumlich nicht zusammen. In 300 der 400 analysierten Kreise gibt es mehr ältere Eigentümer- als junge Mieterhaushalte. Das betrifft häufig kleine, ländlich geprägte Regionen. Umgekehrt gibt es in Großstädten und wirtschaftlich dynamischen Zentren deutlich mehr junge Mieter als Eigentümer über 65 Jahre.

Am größten ist das Missverhältnis in Leipzig: Dort kommt auf sechs junge Mieterhaushalte rechnerisch nur ein älterer Eigentümerhaushalt. Ähnlich sieht es in Potsdam, Berlin, Frankfurt am Main und Dresden aus. In absoluten Zahlen ist die Lücke in Berlin am größten. Dort übersteigt die Zahl junger Mieterhaushalte die der älteren Eigentümer um rund 341.000, in Hamburg um 135.000 und in München um 123.000.

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Für 70 Großstädte hat das IW zusätzlich das direkt angrenzende Umland einbezogen. Das Ergebnis: Bei 36 Städten reicht das Potenzial in Kernstadt und Umland rechnerisch aus, bei 34 nicht. Besonders groß ist die Lücke in den Metropolen. Unter den sieben größten Städten erreicht nur Stuttgart ein knapp ausgeglichenes Verhältnis. In Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main und Düsseldorf bleibt das Angebot auch mit dem Umland deutlich hinter der möglichen Nachfrage zurück.

„Ein potenziell freiwerdendes Eigenheim auf dem Land löst nicht das Wohnraumproblem einer jungen Familie in der Großstadt“, sagt Pekka Sagner, Immobilienökonom am IW und Mitautor der Studie. Entscheidend sei, ob Angebot und Nachfrage regional zusammenpassten und vorhandene Immobilien tatsächlich verfügbar würden.

Wie sich die Entwicklung auf die Kaufpreise auswirkt, ist nicht Teil der Analyse. Allerdings dürften die Preise in ländlichen Regionen abseits von Ballungszentren, in denen das Angebot die Nachfrage übersteigt, noch stärker unter Druck geraten.

Neubau und Nachverdichtung in Metropolen unverzichtbar

Für die Wohnungspolitik sehen die Studienautoren verschiedene Anknüpfungspunkte: Mehr kleinere, barrierearme Wohnungen für ältere Eigentümer und Unterstützung beim Umzug könnten den sogenannten Lock-in-Effekt auf dem Wohnungsmarkt abmildern. Auch der Umbau oder die Teilung großer Häuser seien mögliche Maßnahmen.

„Niemand soll sein Zuhause aufgeben müssen. Aber wer sich freiwillig verkleinern, sein Haus teilen oder zusätzlichen Wohnraum schaffen möchte, sollte dabei unterstützt werden – statt an Kosten und Bürokratie zu scheitern“, so Sparda-Mananger Florian Rentsch. In den stark nachgefragten Metropolen bleiben Neubau, Nachverdichtung und eine bessere Verkehrsanbindung des Umlands allerdings unverzichtbar, so das Fazit der Analyse.