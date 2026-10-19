Bei Allianz Partners Deutschland tritt ein neuer Vertriebsdirektor an: Simon Hennen kommt aus dem Allianz-Konzern, er folgt auf Mathias Grompe.

Allianz Partners Deutschland bekommt einen neuen Vertriebschef. Simon Hennen wird zum 1. Dezember 2026 Sales Director und verantwortet dann sämtliche Vertriebsaktivitäten in Deutschland. Der 36-Jährige wird an Olivia Pauthner, Managing Director Deutschland, berichten. Hennen folgt auf Mathias Grompe, der das Unternehmen zum Jahresende verlässt.

Hennen ist seit zwölf Jahren in der Allianz-Gruppe tätig, in Vertrieb, Geschäftsentwicklung und Strategie. Zuletzt war er Head of Segments Telco & Retail und baute in dieser Rolle globale Partnerschaften mit Telekommunikationsunternehmen und Händlern auf. Gemeinsam mit den Teams vor Ort gewann er dabei neue strategische Partner für die Allianz. Zuvor leitete er das CEO Office von Allianz Partners. Davor wiederum war er Senior Country Manager Asia bei der Allianz SE.

„Mit Simon Hennen übernimmt eine Führungspersönlichkeit den Vertrieb, die internationale Partnerschaften aufgebaut und weiterentwickelt hat“, sagt Pauthner. Diese Erfahrung soll helfen, den Vertrieb in Deutschland zu stärken und mit den Partnern weiter zu wachsen.

Das macht Allianz Partners

Allianz Partners ist innerhalb der Allianz-Gruppe auf das B2B2C-Geschäft spezialisiert. Die Gesellschaft bietet Versicherungs- und Assistance-Leistungen in fünf Bereichen an: Reise, Gesundheit, Mobilität, Haus & Wohnen sowie Benefits für Mitarbeitende.

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Anders als die klassischen Allianz-Versicherer verkauft sie diese Produkte meist nicht über Vertreter oder Makler. Stattdessen sind sie direkt in das Angebot von Partnerunternehmen eingebunden, etwa als Reiseschutz bei der Buchung einer Reise. Teilweise verkauft Allianz Partners die Produkte auch direkt an Endkunden, jeweils unter der Marke Allianz. Vertrieb bedeutet bei Allianz Partners deshalb vor allem: Kooperationspartner gewinnen und betreuen.

Weltweit arbeiten rund 22.200 Menschen in mehr als 73 Märkten für Allianz Partners. Jährlich bearbeitet die Gesellschaft etwa 89 Millionen Fälle in 70 Sprachen.