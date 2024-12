Der europäische ETF-Markt steht vor einem Umbruch. Während in den USA bereits mehr als die Hälfte aller Fondsgelder in börsengehandelte Indexfonds fließen, steckt das Geschäft in Europa noch in den Kinderschuhen. Doch die Aufholjagd läuft. Die DWS, Deutschlands größter Vermögensverwalter, mischt dabei ganz vorne mit. Nach beachtlichen Zuflüssen im vergangenen Quartal rangiert die Gesellschaft bei den Flows auf Platz zwei im europäischen Markt, bei den Assets under Management auf Rang drei. Doch für Simon Klein, der das ETF-Geschäft der DWS verantwortet, ist dies erst der Anfang einer längeren Wachstumsgeschichte. „Wenn wir sehen, dass ETFs nur 20 Prozent des gesamten Fondsmarkts ausmachen und ich das mit USA-Daten vergleiche, wo wir bei 50 bis 60 Prozent liegen, dann sieht man, was hier noch möglich ist“, sagt Klein. Besonders die digitalen Vertriebskanäle erweisen sich dabei als Wachstumstreiber. Die Neobroker und Online-Banken verzeichnen beim ETF-Absatz derzeit Zuwächse von 40 Prozent. Mehr als 30 Partnerschaften hat die DWS in diesem Segment bereits aufgebaut. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos , um diesen Artikel lesen zu können. Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei. KOSTENLOS ANMELDEN

Das verändert auch das Kundensegment. „Das Wachstum über den Retail-Bereich ist sehr hoch“, erklärt Klein. Der Selbstentscheider werde immer wichtiger. „Wenn wir uns Deutschland anschauen, sehen wir, dass immer noch relativ wenige Leute selbst sparen und über Aktien- und oder Renten- ETFs vorsorgen.. Hier liegt also auch noch viel Potenzial.“ Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen Supermarkt statt Blockbuster Während institutionelle Anleger wie Family Offices und Pensionskassen in der Vergangenheit rund 80 Prozent des ETF-Geschäfts ausmachten, rechnet die DWS mittelfristig mit einer Verschiebung zu 60:40. Dabei unterscheiden sich die Anforderungen der verschiedenen Kundengruppen deutlich. In der Schweiz sind es vor allem die Privatbanken im diskretionären Portfolio-Management, in den nordischen Ländern die Pensionskassen und in Großbritannien vorwiegend Asset Manager.