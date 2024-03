Neuberger Berman Warum High Yield-Fonds aktives Management benötigen

Das aktuelle Marktumfeld macht es Investoren in High-Yield-Anlagen nicht unbedingt einfach, immerhin stellen die höchsten Zinssätze seit 2008 eine Ausnahmesituation für die Assetklasse dar. Trotzdem beträgt die Gesamtrendite für das Jahr 2023 insgesamt 12,1 Prozent – eine der höchsten seit 2012.

Wie kann das sein? Zum einen haben Verkäufe von Staatsanleihen, nach dem starken Anstieg im Zuge der Zinsanhebungen, die Spreads verengt und zusammen mit dem Carry auch die Renditen beflügelt. Auch wenn sich dies zunächst verlockend anhört, die Stimmung ist nicht ungetrübt. Aufgrund der immensen Unterschiede zwischen einzelnen Sektoren und Segmenten ist eine dezidierte Steuerung von Risiken von entscheidender Bedeutung.

Besonders deutlich wird dies beim Vergleich von aktiven und passiven Strategien. So zeigt eine Auswertung von Morningstar etwa, dass insbesondere in den obersten Performance-Quartilen aktive europäische High-Yield-Manager ihre passiven Pendants deutlich übertreffen. Die durchschnittliche Gesamtrendite aktiver Manager lag über einen Zeitraum von einem, drei sowie fünf Jahren höher als die ihrer passiven Gegenstücke.

Weniger Risiko durch aktives Management

Ein Grund für diese Entwicklung ist, dass sich mit aktivem Management Risiken im aktuellen Marktumfeld effektiv ausschalten lassen. Während passive Fonds Marktbewegungen nachbilden, ermöglicht aktives Management, potenzielle Risiken zu umgehen und von Emittenten mit sinkender Bonität Abstand zu nehmen. Die Fähigkeit, fundierte Entscheidungen über die Kreditwürdigkeit zu treffen und in Anleihen zu investieren, die ein attraktiveres Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten, ist in volatilen Zeiten von unschätzbarem Wert.

Nach Angaben der Bank of America lag die durchschnittliche jährliche Ausfallrate für das breitere europäische High-Yield-Universum in den vergangenen fünf Jahren bei 1,38 Prozent. Dies war allerdings ein Zeitraum mit sehr günstigen Bedingungen. Während der globalen Finanzkrise erreichte die Ausfallrate einen Spitzenwert von 12 Prozent. Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Niveau wieder erreicht wird. Höhere Zinsen und eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in den kommenden Monaten könnten jedoch zu einem Anstieg der Ausfallrate führen.

Passive Indexfonds sind diesem Abwärtsrisiko vollständig oder fast vollständig ausgesetzt und können eine Bonitätsverschlechterung weder abfedern noch Ausfälle vermeiden. Aktive Strategien, die diszipliniertes Credit-Underwriting und eine auf Fundamentaldaten basierende Credit-Auswahl anwenden, können genau da ansetzen. Das macht sie in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld besonders wertvoll.

Ein weiterer Faktor, der für aktives Management spricht: Bis zu 25 Prozent der in den High-Yield-Indizes enthaltenden Anleihen sind illiquide und können daher nicht direkt von ETFs abgebildet werden. Die Folge sind unerwünschte Positionen in überbewerteten Anleihen sowie ein Übergewicht in risikoreichen Emittenten und Branchen. Diese Fehlallokation gilt auch für die Einbeziehung von ESG-Faktoren.

Im Gegensatz zu passiven ESG-ETFs, die sich auf historische Daten stützen, können aktive Manager direkt mit Emittenten interagieren, um positive Veränderungen zu fördern und in Unternehmen zu investieren, die sowohl finanziell als auch in Bezug auf ihre ESG-Bemühungen Vorreiter sind. Diese proaktive Zusammenarbeit ermöglicht es, ESG-Risiken zu identifizieren, die in den verfügbaren Daten möglicherweise nicht erkennbar sind und trägt dazu bei, ESG-Risiken zu minimieren, die sich negativ auf die Anlageperformance auswirken könnten.

Große Unterschiede bei High Yield-Investments bleiben bestehen

Bereits im vierten Quartal 2023 übertrafen Single-B-Emittenten überraschenderweise die BB-Titel, obwohl CCCs beide untertrafen. Ein klares Zeichen dafür, dass Anleger im Allgemeinen davor zurückschreckten, in die am stärksten gefährdeten Namen am unteren Ende des Bonitätsspektrums zu investieren.

Mit Blick auf 2024 dürfte die Bedeutung von aktivem Management weiter zunehmen. So wird zwar die Gesamtrendite der Anlageklasse weiterhin durch die stark verbesserten Renditen nach der Normalisierung der Zinssätze in den vergangenen beiden Jahren gestützt. Potenzieller Durations-Rückenwind wird diesen Trend verstärken. Gleichzeitig müssen Anleger jedoch damit rechnen, dass die Streuung zwischen Branchen, Ratingkategorien, Emittenten und Regionen weiterhin hoch sein wird – mit allem Risikopotenzial.

In diesem Kontext bleibt das aktive Management ein unverzichtbares Werkzeug für Investoren, welche die Dynamik des High-Yield-Marktes zu ihrem Vorteil nutzen wollen. Durch die Kombination von fundierter Analyse, strategischer Flexibilität und einem proaktiven Ansatz zur Risikominderung können aktive Manager nicht nur die Fallstricke vermeiden, die bei passiven Strategien drohen, sondern auch überdurchschnittliche Renditen für ihre Investoren erzielen.

Simon Mathews ist Senior-Portfoliomanager bei Neuberger Berman. © Neuberger Berman

Über den Autor

Simon Matthews ist Senior-Portfoliomanager für Non-Investment-Grade Credit mit Schwerpunkt auf globale und europäische Non-Investment-Grade-Portfolios und seit 2019 bei Neuberger Berman. Darüber hinaus ist er Mitglied des Credit Committee für Non-Investment Grade Credit. Zuvor war er in den Bereichen Portfoliomanagement und Investment Research bei der Standard Bank (ICBC), Citigroup und zuletzt bei BlueMountain Capital tätig.