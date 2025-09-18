Trade Republic wirbt mit Private Markets ab 1 Euro. Simon Schmidt von portagon erklärt im Interview, welche Hürden es bei der Retailisierung gibt.

DAS INVESTMENT: Herr Schmidt, Trade Republic geht in die Private Markets – das ist unsere meistgelesene Geschichte der Woche. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie von dem neuen Angebot hörten?

Simon Schmidt: Der erste Gedanke war positiv. Bei Portagon setzen wir uns seit Jahren für die Demokratisierung von Private-Markets-Produkten ein. Ich bin selbst Trade-Republic-Kunde und habe mich zunächst gefreut. Zugang ist der Gamechanger, erst wenn Produkte sichtbar werden, entsteht Nachfrage. Wenn ein solcher Anbieter einstiegt, sorgt das erstmal für enorme Aufmerksamkeit.

Klingt nach einem „Aber"...

Schmidt: Eher nach einem „Und“. Aufmerksamkeit ist der erste Schritt. Die spannende Frage aber ist: Wie schaffen wir es, dass Privatanleger wirklich faire, transparente und vergleichbare Zugänge haben? Hier hakt es aktuell noch im gesamten Markt aus meiner Sicht.

Ein Punkt, der viele Leser beschäftigt: die Gebühren. Wie ordnen Sie die Modelle ein?

Schmidt: Private Markets unterscheiden sich hier von klassischen Anlageklassen. Neben einer Management-Fee gibt es oft Performance-Beteiligungen wie den „Carry“ und unterschiedliche Anteilsklassen. Das ist für institutionelle Investoren normal, für Retailanleger aber ungewohnt. Wichtig ist, dass diese Kostenmodelle klar kommuniziert und nachvollziehbar sind. Nur so können Anleger entscheiden, ob Chancen und Kosten in einem fairen Verhältnis stehen. Entscheidend ist die Transparenz für den Anleger.

Wo liegen Grenzen, ab wann ist es für Anleger unzumutbar?

Schmidt: Die Kosten dürfen den Mehrwert von Private Markets nicht auffressen. Privatanleger tragen höhere Risiken und eine geringere Liquidität. Dafür müssen sie angemessen belohnt werden. Wenn nach Kosten kaum noch ein Vorteil gegenüber einem breit gestreuten ETF bleibt, ist die Balance nicht mehr gegeben. Die Risikoprämie darf nicht durch Gebühren aufgezehrt werden.

Warum ist Intransparenz problematisch?

Schmidt: Weil Private Markets naturgemäß komplexer sind als etwa ETFs oder Aktien. Unterschiedliche Anteilsklassen und Gebührenmodelle können dazu führen, dass ein Produkt von verschiedenen Anbietern mit unterschiedlichen Konditionen angeboten wird. Deshalb braucht es klare Informationen und einheitliche Standards, damit Anleger nachvollziehen können, worin sie investieren. Transparenz ist die Voraussetzung für Vertrauen – und Vertrauen ist die Grundlage für Demokratisierung der Private Markets.

Wie sollte eine faire Kostenkommunikation aussehen?

Schmidt: Wichtig ist, die Kostenpunkte einfach auffindbar und nachvollziehbar darzustellen. Viele Privatanleger wissen nicht, was ein „Carry“ ist oder wie Performance-Gebühren berechnet werden. Hier helfen Modellrechnungen und klare Beispiele, die von den Anbietern zur Verfügung gestellt werden sollten. Zudem muss deutlich erkennbar sein, ob Zielrenditen brutto oder netto gemeint sind. Nur so können Anleger fundierte Entscheidungen treffen. Faire Kostenkommunikation bedeutet verständlich, vergleichbar, transparent.

Apollo ist ein Top-Asset-Manager, das zieht natürlich. Verstehen Sie die Begeisterung der Anleger?

Schmidt: Absolut, ich war auch gehyped, als ich Apollo und auch EQT gesehen habe. Trade Republic macht cleveres Marketing, inzwischen steckt viel Marketing-Power in den Private Markets auch von anderen Anbietern. Das ist ein guter Impuls. Jetzt sind Banken, Vermögens- und Finanzberater sowie Plattformen gefragt, diesen Impuls aufzunehmen und ihren Kunden klaren Zugang für aufgeklärte Investitionen zu ermöglichen.

Sie sprechen von der „Demokratisierung, die stirbt, wo Konditionen unzumutbar werden". Was meinen Sie damit?

Schmidt: Die Idee der Retailisierung ist der Robinhood-Gedanke, also die Brokerage-App und nicht der Mythos: Es geht um Demokratisierung, nicht um Umverteilung. Privatanleger sollen Zugang zu exklusiven Anlageklassen mit attraktiven Renditen bekommen, genau wie institutionelle Investoren. Das ist erstmal fair. Aber Chancengleichheit bedeutet auch, dass die Kosten in einem angemessenen Verhältnis stehen müssen. Klar kann jemand, der einen Euro investiert, nicht dieselben Konditionen bekommen wie jemand mit einer Million. Aber es muss zumutbar bleiben. Demokratisierung ist mehr als Marketing, sie braucht faire Regeln und klare Strukturen.

Und was braucht es, damit das gelingt?

Schmidt: Vor allem eine offene, standardisierte Architektur. Anleger wollen einfache Zugänge, Banken und Berater brauchen Systeme, die Produkte wie Eltifs, RAIFs oder AIFs reibungslos abwickeln können – auch das ist ein großer Kostenfaktor für Kunden, der zu unklaren Gebührenmodellen beiträgt. Genau hier liegt unser Fokus bei Portagon: Wir verbinden Asset Manager, Banken, Plattformen und Berater. Damit Private Markets nicht nur theoretisch zugänglich sind, sondern praktisch investierbar sind. Infrastruktur ist der Schlüssel, damit Demokratisierung nicht an der Praxis scheitert.

Welche Folgen erwarten Sie von Trade Republics Vorstoß?

Schmidt: Es ist ein gutes Zeichen für den Markt. Education wird betrieben, mehr Menschen bekommen Private Markets mit. Die deutsche Aktienkultur liegt bei etwa 20 Prozent, Private Markets deutlich darunter. Da ist noch viel Luft nach oben. Durch Wettbewerb werden die Preise transparenter, Prozesse werden effizienter, wie wir es bei ETFs gesehen haben. Die waren anfangs auch nicht so günstig.

Also doch ein positives Fazit?

Schmidt: Perspektivisch ja. Sicher wird es Lernkurven geben, vielleicht auch einzelne Fehlentwicklungen. Sprich: Der eine oder andere investiert, ohne genau zu verstehen, worin. Aber wenn mehr Aufmerksamkeit entsteht, zieht vielleicht auch die Regulierung an den richtigen Stellen nach – mit dem Eltif-2.0-Regime haben sie bereits einen sehr gute Grundlage gelegt Für uns als Infrastrukturanbieter ist das ein Chance: Wir helfen allen Marktteilnehmern, diesen neuen Nachfrageschub nicht an sich vorbeiziehen zu lassen. Wer jetzt nicht auf die richtigen Infrastrukturen setzt, überlässt den Neo-Brokern das Spielfeld.

Über den Interviewten:

Simon Schmidt ist Wholesale-Manager bei Portagon, einem Anbieter für die digitale Distribution von Private-Markets-Produkten. Das Unternehmen vermittelt zwischen Asset- Managern und Vertriebspartnern und setzt sich für die Demokratisierung alternativer Anlageklassen ein.