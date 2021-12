Antrag auf BU-Versicherung Sind auch Leiden ohne Krankheitswert anzugeben?

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Björn Thorben M. Jöhnke, Foto: Jöhnke & Reichow

Das Oberlandesgericht Dresden (OLG Dresden) hat sich kürzlich mit folgender Frage beschäftigt: Muss ein Versicherungsnehmer im Antragsformular auch Beeinträchtigungen angeben, die noch keinen Krankheitswert haben? Dabei ging es um solche Leiden, die nicht offenkundig belanglos sind oder alsbald vergehen.

Die klagende Versicherungsnehmerin hatte bei der beklagten Versicherung eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen und wollte daraus Leistungen geltend machte. Der Versicherer lehnte es jedoch ab, zu zahlen. Er focht darüber hinaus den Versicherungsvertrag an: Die Klägerin habe die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt. Die Versicherungsnehmerin ist mittlerweile auch wieder voll berufsfähig.

Zuvor hatte das Landgericht Dresden die Klägerin angehört und die Klage abgewiesen. Das Gericht fand es berechtigt, dass der Versicherer den Vertrag im Vorfeld des Prozesses angefochten hatte, weil er sich arglistig getäuscht fühlte. Gegen diese Entscheidung ging die Versicherungsnehmerin nun in Berufung.

Die Entscheidung des OLG Dresden

Das OLG Dresden wies die Berufung der Versicherungsnehmerin ab: Das Landgericht habe zu Recht befunden und zutreffend begründet, dass die Klägerin keinen Anspruch auf Versicherungsleistungen habe – auch weil die beklagte Versicherung den Vertrag wirksam angefochten habe. Die Versicherungsnehmerin habe nämlich mehrere der Gesundheitsfragen objektiv falsch beantwortet. Der Versicherer kann nach Paragraf 22 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) in Verbindung mit den Paragrafen 123 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) den Vertrag anfechten, wenn der Versicherungsnehmer seine Offenbarungspflicht arglistig verletzt. Voraussetzung sei, dass der Versicherungsnehmer gefahrerhebliche Umstände kenne, sie dem Versicherer jedoch wissentlich verschweige und dabei billigend in Kauf nehme, dass der Versicherer sich eine unzutreffende Vorstellung über das Risiko bildet, so das Gericht.