Sind das die Amazons der Zukunft? Diese 3 disruptiven Unternehmen sollten Investoren beachten

Viele Unternehmen bieten schon seit Langem Lösungen für die weltweiten Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit. Aber nur selten verändern sie ihre Märkte so radikal wie Amazon oder Facebook. Oft machen ihnen neue, noch nicht ausgereifte Technologien, schlechte Geschäftsmodelle, komplexe Regulierungsvorschriften oder zyklische Gegenwinde zu schaffen.

Seit einigen Jahren steigen jedoch immer mehr nachhaltige Unternehmen zu potenziellen disruptiven Gewinnern der Zukunft auf, da sie explizit skalierbare Lösungen für einige der größten Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit bieten. Dabei handelt es sich um innovative Unternehmen, die ein Problem erkannt und eine entsprechende Lösung entwickelt haben. Sie erzielen Wertzuwachs, da sie den wenig nachhaltigen Status quo durchbrechen.

Fokus auf Wachstum

Bei uns stehen grundsätzlich Wachstumsunternehmen im Fokus. Bei der Anlage in nachhaltig disruptive Unternehmen halten sie Ausschau nach drei Alphaquellen: unterschätzte Nachhaltigkeit der Erträge, unterschätzter Zielmarkt und unterschätzte Marktakzeptanz.

Aktuell befinden wir uns in einer Phase, in der eine zunehmende Zahl disruptiver Unternehmen mit den genannten Merkmalen durch und durch nachhaltig sind. Sie bieten Anlegern, die auf eine gezielte Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip setzen, ein breites Spektrum an Optionen für ihre Portfolios.

Folgende Unternehmen dürften dank ihrer disruptiven Geschäftsmodelle in Zukunft ihre jeweiligen Märkte beherrschen:

Everbridge: Das US-Unternehmen bietet über eine cloudbasierte Software-Plattform Lösungen für kritische Kommunikation in Echtzeit. Dank günstiger Preise und deutlicher Verbesserungen der Funktionalität gegenüber der bisher einseitigen Kommunikationsinfrastruktur wächst das Unternehmen rasant. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Aktienkurs des Konzerns verdoppelt. Als nachhaltiges Investment bietet Everbridge greifbare, lebensrettende und geschäftskritische Lösungen bei Naturkatastrophen und Terroranschlägen.

Insulet: Das börsennotierte US-Unternehmen Insulet bietet mit seinem innovativen, schlauchfreien Pumpensystem Omnipod eine innovative Therapie für Patienten mit Typ1-Diabetes. Diese bahnbrechende Technologie erspart den Patienten 14 Injektionen in drei Tagen und ist zudem billiger als eine größere Pumpe und ein größerer Schlauch, die mit hohen Vorlaufkosten verbunden sind. Omnipod verhilft den Patienten zu mehr Lebensqualität und langfristiger Gesundheit und senkt gleichzeitig die Gesundheitskosten insgesamt.

Chroma Ate: Das taiwanesische Unternehmen Chroma Ate bietet maßgeschneiderte Prüf- und Messsysteme, die bei der Entwicklung und Herstellung von Solaranlagen, elektrischen Batterien und Halbleitern eine wichtige Rolle spielen. Dank seiner engen Kundenbeziehungen und innovativer Produkte profitiert das Unternehmen von soliden Wachstumstrends in Bereichen, die zur Senkung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beitragen.