DGUV Sind Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe unfallversichert?

Jeden Tag kommen Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland an. Viele Bundesbürger wollen den Kriegsopfern helfen und engagieren sich ehrenamtlich. Doch was passiert, wenn sie dabei einen Unfall erleiden? Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) klärt auf.