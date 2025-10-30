Auf der DKM 2025 stellten zwei Maklerpools ihre KI-Tools für Makler vor - und lösten einen Streit zwischen den Vermittlerverbänden BVK und AfW aus.

Pressekonferenz auf der DKM 2025 mit BDVM und BVK: Die BVK-Spitze äußerte sich kritisch über die aktuellen KI-Angebote der Pools für Makler - der AfW hält dagegen.

Zwei der größten Maklerpools in Deutschland treiben die Automatisierung im Versicherungsvertrieb voran. Sowohl Fonds Finanz als auch Blau Direkt haben auf der Dortmunder Vertriebsmesse DKM 2025 KI-gestützte Assistenten für ihre Maklerverwaltungsprogramme vorgestellt.

So funktionieren KI-Tools von Fonds Finanz und Blau Direkt

Der Münchener Pool Fonds Finanz präsentierte gemeinsam mit dem Deutschen Maklerverbund (DEMV) den KI-Agenten Professional Works X. Der Agent soll Verwaltungsaufgaben per Sprach- oder Chatsteuerung übernehmen und eigenständig viele Alltagsaufgaben erledigen.

Die künstliche Intelligenz interpretiere die Anweisungen der Makler selbstständig, erkenne Zusammenhänge und setze Aufgaben direkt im System um, heißt es von Fonds Finanz und DEMV, die seit 2022 zum gleichen Private-Equity-Investor HG Capital gehören. Ab dem 29. Oktober 2025 soll Professional Works X allen Vermittlern, die bereits Professional Works nutzen, kostenlos zur Verfügung stehen.

Parallel stellte der Lübecker Pool Blau Direkt einen Prototyp für eine KI-basierte Sprach- und Chatsteuerung seines MVP Ameise vor. Das Tool soll Kunden- und Vertragsdaten innerhalb der Software auslesen, filtern und verarbeiten – per Sprachbefehl oder Chat. Auch komplexere Analysen wie die Selektion von Zielgruppen oder die Identifikation von Vertriebschancen sollen damit möglich werden, teilte der neue Blau-Direkt-Chef Ait Voncke mit.

Beide Pools verfügen durch den Einstieg von Private-Equity-Investoren über erweiterte finanzielle Möglichkeiten für technologische Entwicklungen. Bei Blau Direkt stieg 2022 der Investor Warburg Pincus ein.

BVK: Abhängigkeit der Makler von Pools durch KI

Doch sollten Makler die von den Pools bereitgestellte KI wirklich nutzen oder laufen sie damit unter anderem Gefahr, die Hoheit über die Kundendaten zu verlieren? Die Meinungen der Vermittlerverbände gehen hier weit auseinander.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) äußerte sich zu Beginn der DKM am Dienstag kritisch zum KI-Einsatz bei Maklerpools. Dadurch könnte eine Abhängigkeit der Makler von den Dienstleistern entstehen, die man sich vor einem Jahr noch nicht hätte vorstellen können, warnte BVK-Präsident Michael Heinz. Er stellte zudem die Haftungsfrage: „Was passiert, wenn die KI Fehler macht?"

BVK-Vizepräsident Andreas Vollmer betonte, die Abhängigkeiten würden von manchen Pools gezielt geschaffen, um die Makler an sich zu binden. Wenn Makler den Pool quasi beauftragten, mittels KI den eigenen Kundenbestand intensiv zu durchleuchten, um daraus Verkaufsansätze zu generieren, gelangten noch mehr Kundendaten zum Pool als ohnehin schon durch die Versicherungsverträge bekannt seien, erklärte Vollmer im anschließenden Gespräch mit DAS INVESTMENT. Makler sollten sich überlegen, ob sie das wirklich wollen. Nicht alles, was technisch möglich sei, sei auch sinnvoll, sagte er.

AfW: Pools nehmen Datenschutz sehr ernst

Der AfW-Vorstand und Rechtsanwalt Norman Wirth sieht das anders. „Das Thema KI und Kundendaten ist nicht anders zu bewerten als das Thema Datenschutz allgemein und Kundendaten“, erklärte er auf Nachfrage von DAS INVESTMENT. Die gesetzlichen Vorgaben der DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes und der KI-Verordnung seien zu beachten und einzuhalten. Dies gelte sowohl für Einzelmakler, als auch für Pools, Verbünde, Versicherer und sonstige Dienstleiter. Der rechtskonforme Umgang mit Kundendaten beim Einsatz von KI sei also kein spezifisches Maklerpool-Thema.

Wirth verwies auf die Brancheninitiative Freiwilliger Branchenstandard - DSGVO, deren Arbeitsgruppe unter anderem auch eine Orientierungshilfe zur EU-KI-Verordnung veröffentlicht hat sowie auf den Praxisleitfaden zur KI Governance für unabhängige Vermittlerunternehmen vom AfW.

„Sie sehen: Wir, die Branche und selbstverständlich auch die Pools, nehmen das Thema Datenschutz sehr ernst“, sagte der Rechtsexperte. „Das soll und muss auch so sein. Befürchtungen kann man bei dem Thema natürlich immer äußern. Man sollte nur vielleicht vermeiden, vor lauter Befürchtungen dem Fortschritt, der dem Interesse der Kunden und auch der unabhängigen Vermittler dient, im Weg zu stehen“.

Ohne Pools und Verbünde würden die allermeisten Maklerinnen und Makler den regulatorischen und administrativen Anforderungen im Wettbewerb nicht standhalten können. Pools seien damit ein Garant für die Unabhängigkeit. „Aber auch sie können in Zukunft selbstverständlich nicht ohne den Einsatz von KI am Markt bestehen“, so Wirth.