Der Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände VZBV (Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.) verklagt erneut einen Versicherungsmakler, dieses Mal vor dem Landgericht Leipzig. Es geht um die Frage der Unabhängigkeit des Versicherungsmaklers.

Vorgerichtliche Abmahnung durch den VZBV

Vor dem Klageverfahren hatte der VZBV den Versicherungsmakler wettbewerbsrechtlich abgemahnt. Er hatte ihn zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung und Kostenübernahme aufgefordert.

Diese vorgerichtliche Abmahnung hatte der Verband über seine Rechtsabteilung, das „Team Rechtsdurchsetzung“, aussprechen lassen. Vorständin des VZBV ist Frau Ramona Pop, Vorsitzender des Verwaltungsrates Herr Wolfgang Schuldzinski. Der VZBV forderte den Versicherungsmakler unter anderen auf, als Versicherungsmakler nach Paragraf 34d Abs. 1 GewO (Gewerbeordnung) nicht mehr mit dem Begriff „Unabhängigkeit“ in Verbindung mit der Tätigkeit als Versicherungsmakler zu werben.

VZBV erhebt Klage

Nachdem der Versicherungsmakler dem nicht nachkam, erhob der VZBV über seine Prozessbevollmächtigten, die Merlekerpartner Rechtsanwälte PartG mbB, Klage vor dem Landgericht Leipzig (Az. 05 O 1092/24). Der VZBV begründet die mit der Klage verfolgte Unterlassungsforderung damit, dass der Versicherungsmakler durch die Bezeichnung seiner Tätigkeit als „unabhängig“ gegen Paragraf 5 Abs. 1 S.1, 2 Nr. 1 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) verstoße. In der Bezeichnung „unabhängig“ liegt nach Meinung des vzbv eine irreführende geschäftliche Handlung. Diese sei dazu geeignet sei, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Handlung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.

Nach Ansicht des VZBV kann ein Versicherungsmakler keine unabhängige Beratung anbieten. Anders als ein Versicherungsberater könne ein Versicherungsmakler nicht unabhängig beraten. Denn er erhalte vom Versicherer einen wirtschaftlichen Vorteil und agiere daher nicht hinreichend neutral und unabhängig.

Im Zuge dessen verwiesen Merlekerpartner auf vorangegangene beziehungsweise erstrittene Urteile des VZBV:

Zudem berichtet der vzbv über dieses und weitere Verfahren auf seiner Webseite:

Missachtung des eigentlichen Gesetzesverständnisses?

Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte haben in diesem Wettbewerbsprozess die Rechtsverteidigung des Versicherungsmaklers übernommen. Nach Auffassung der Kanzlei kann der Versicherungsmakler durchaus mit einer „Unabhängigkeit des Versicherungsmaklers“ werben.

Gesetzesbegründung zum Versicherungsmaklerrecht

Belegt wird dies schon durch die Historie der Norm des Paragraf 34d GewO. So heißt es in der Drucksache 16/1935:

„Den Versicherungsmaklern soll mit der Erlaubnis künftig zugleich die Befugnis eingeräumt werden, im Unternehmensbereich gegen gesondertes Honorar Beratungen über Versicherungsverträge durchzuführen, auch wenn diese rechtlich geprägt sind und mit einer konkreten Vermittlungstätigkeit nicht im Zusammenhang stehen. Die Rechtsberatungsbefugnis der Versicherungsmakler ist dabei gegenüber dem Beratungsumfang der Versicherungsberater eingeschränkt.“

Dem Versicherungsmakler wird gerade durch diese Norm die Befugnis eingeräumt, gegen ein gesondertes Honorar über Versicherungsverträge zu beraten. Ginge man nun davon aus, dass ein Versicherungsmakler nicht hinreichend neutral und objektiv beraten könne, so würde es wenig Sinn ergeben, ihm eine solche Kompetenz einzuräumen, so unsere Auffassung.

Weitere Argumente für eine Zulässigkeit der Werbung mit dem Begriff der Unabhängigkeit in Verbindung mit der Tätigkeit als Versicherungsmakler lassen sich nach unserer Ansicht auch in der Historie des Paragraf 60 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) finden. So heißt es in der Drucksache 16/1935:

„Entsprechend der Regelung des Artikels 12 Abs. 1 Buchstabe e i in Verbindung mit Absatz 2 der Richtlinie sieht Absatz 1 die Verpflichtung des Versicherungsmaklers vor, den Kunden auf Grundlage einer objektiven und ausgewogenen Untersuchung zu beraten, denn dies kann der Kunde von einem Makler als seinem Interessenwahrer erwarten. Die objektive, ausgewogene Marktuntersuchung ist Voraussetzung für die Ermittlung der hinreichenden Zahl von Angeboten.“

Der Gesetzgeber verlangt demnach eine objektive und ausgewogene Beratung des Versicherungsnehmers durch einen Versicherungsmakler. So stellt sich die berechtigte Frage: Wenn der Gesetzgeber eine objektive Beratung verlangt, so verlangt er doch im Zuge dessen gerade eine unabhängige Beratung des Versicherungsmaklers. Es muss nach dem gesetzlichen Leitbild also gerade eine Unabhängigkeit des Versicherungsmaklers bestehen.

Abgrenzung zum WpHG

Nach Auffassung unserer Kanzlei ist es auch ratsam, einen vertieften Blick in das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) zu werfen. Hier wird in Paragraf 94 WpHG eine konkrete Norm mit Sanktionierungsmöglichkeit geschaffen, um den Begriff der Unabhängigkeit und so wiederum auch den Verbraucher zu schützen. Eine derart vergleichbare Vorschrift ist jedoch weder in der Gewerbeordnung (GewO) noch im Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zu finden, noch besteht nach unserer Auffassung überhaupt ein Bedürfnis dafür, den Verbraucher noch weitergehender zu schützen.

Denn nach unserer Auffassung betrifft das WpHG beziehungsweise Paragraf 94 WpHG nur den Kapitalanlagebereich, nicht jedoch die Versicherungsvermittlung oder -beratung. Vor diesem Hintergrund überzeugt auch das Argument des VZBV nicht, dass der Rechtsgedanke des Paragraf 94 WpHG auf den Versicherungsmakler übertragbar sein solle.

Sachwalterstellung des Versicherungsmaklers

Auch lässt sich nach Auffassung von Jöhnke & Reichow die Rechtsmeinung des VZBV, der Versicherungsmakler dürfe nicht mit seiner Unabhängigkeit werben, mit Paragraf 59 VVG entkräften. Dieser lautet wie folgt:

„§ 59 Begriffsbestimmungen (1) Versicherungsvermittler im Sinn dieses Gesetzes sind Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler. Die §§ 1a, 6a, 7a, 7b und 7c gelten für Versicherungsvermittler entsprechend. Versicherungsvermittler ist auch, wer eine Vertriebstätigkeit im Sinne von § 1a Absatz 2 ausführt, ohne dass die Voraussetzungen des nachfolgenden Absatzes 2 oder 3 vorliegen.

(2) Versicherungsvertreter im Sinn dieses Gesetzes ist, wer von einem Versicherer oder einem Versicherungsvertreter damit betraut ist, gewerbsmäßig Versicherungsverträge zu vermitteln oder abzuschließen.

(3) Versicherungsmakler im Sinn dieses Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig für den Auftraggeber die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt, ohne von einem Versicherer oder von einem Versicherungsvertreter damit betraut zu sein. Als Versicherungsmakler gilt, wer gegenüber dem Versicherungsnehmer den Anschein erweckt, er erbringe seine Leistungen als Versicherungsmakler nach Satz 1.

(4) Versicherungsberater im Sinn dieses Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig Dritte bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen oder bei der Wahrnehmung von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen im Versicherungsfall berät oder gegenüber dem Versicherer außergerichtlich vertritt, ohne von einem Versicherer einen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten oder in anderer Weise von ihm abhängig zu sein. Die §§ 1a, 6a, 7a, 7b und 7c gelten für Versicherungsberater entsprechend.“

Nach unserer Auffassung fallen gleich zwei Argumente ohne jeden Zweifel auf.

Zunächst findet eine klare Trennung von Versicherungsvertretern und Versicherungsmaklern statt. Dies erfolgt im Interesse des Verbrauchers: Dieser kann darauf vertrauen, dass der Versicherungsmakler als sein treuhändischer Sachverwalter auftritt und gerade nicht im Interessenkreis des Versicherers handelt. Auch stellt Paragraf 59 Abs. 3 Satz 2 VVG klar, dass jeder, der wie ein Versicherungsmakler handelt – auch wenn dies nur zum Anschein des Versicherungsnehmers ist – auch als Versicherungsmakler zu behandeln ist („Pseudomakler“). Der Versicherungsnehmer soll dann gerade auf die Maklereigenschaft vertrauen dürfen, da er mit dieser eine objektive und ausgewogene Beratung verbindet. Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte sehen ein weiteres Argument in der Haftung des Versicherungsmaklers nach Paragraf 63 VVG. Denn verletzt der Versicherungsmakler seine Beratungspflichten nach Paragraf 60 oder 61 VVG, so ist er dem Versicherungsnehmer zum Schadenersatz verpflichtet. Demnach würde es für einen Versicherungsmakler wenig Sinn ergeben, entgegen dem Bedarf des Versicherungsnehmers und „im Interesse der höchsten Courtage“ zu beraten, da er sich so in jedem Fall schadensersatzpflichtig machen würde, wenn das Produkt nicht dem Bedarf des Versicherungsnehmers entspricht.

Objektivität führt zur Unabhängigkeit des Versicherungsmaklers

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Punkte führt nach unserer Auffassung alleine die Objektivität, zu welcher der Versicherungsmakler gesetzlich verpflichtet ist, zu einer Unabhängigkeit des Versicherungsmaklers. Es wird klar, dass die Figur des Versicherungsmaklers geschaffen wurde, damit der Verbraucher einen Sachwalter an seiner Seite hat, der seine Interessen wahrnimmt.

Der Verbraucher soll sich gerade auf die objektive Beratung und Vertretung seiner Interessen durch den Versicherungsmakler verlassen können. Es stellt sich demnach die berechtige Frage, warum ein Versicherungsmakler sich dann nicht auf diese geforderte Objektivität und damit auf eine Unabhängigkeit des Versicherungsmaklers berufen darf.

@Jöhnke & Reichow

Über den Autor:

Rechtsanwalt Björn Thorben M. Jöhnke ist Partner der Hamburger Kanzlei Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte und seit 2017 Fachanwalt für Versicherungsrecht.