Single-Parade: Hedge-Fonds ausgezeichnet

Die IBC Consulting for Institutional Banks verlieh erstmalig den „Germany’s 1st Annual Hedge Fund Award“. Ausgezeichnet wurden Single-Hedge-Fonds in neun verschiedenen Kategorien. Pro Kategorie werden die Plätze eins bis drei vergeben.



IBC arbeitete bei der Bewertung unter anderem mit Thomson Financial und dem Finanzdatenanbieter WM Datenservice zusammen. Bei der Auswahl der geeigneten Produkte war die adjustierte Sharpe Ratio wichtigste Performance Kennzahl. Wechselbeziehungen zu anderen Anlageklassen wurden ebenfalls in die Bewertung aufgenommen.



„Angesichts der allgemein geringen Transparenz von Hedge-Fonds haftet der Branche in der öffentlichen Wahrnehmung ein eher negatives Image an“, begründet Volker Schicht von IBC die Ausschreibung des Preises.