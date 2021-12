„Sinkflug droht“ Bill Gross warnt Notenbanken

„Industrie- und Schwellenländer stehen kurz vor der Stagnation und müssen das nominale BIP-Wachstum ankurbeln“, schreibt Gross im Monatsausblick der Janus Capital Group. „Andernfalls drohen die Märkte und der auf ihnen basierende Kapitalismus abwärts zu driften.“Gross hält die Niedrigzinspolitik der Notenbanken zur Wirtschaftsankurbelung für einen Fehlschlag. Statt nachhaltiges Wachstum zu schaffen, brächten sie Anleger und Sparer um die Früchte ihres Vermögens. US-Notenbankchefin Janet Yellen hatte am Dienstag signalisiert, dass die US-Währungshüter bei Zinsanhebungen Vorsicht walten lassen. Aktien waren daraufhin angezogen und hatten den Standard & Poor‘s 500 Index auf ein Jahreshoch gehoben.„Anleger verdienen nichts, wenn Geld keine Zinseinkünfte bringt“, so Gross. So lange reales Wachstum und Inflation nicht auf ein Niveau stiegen, das eine Normalisierung der kurzfristigen Zinsen erlaube, drohe der Sinkflug.