ESG-Anlagen Sinn stiften mit nachhaltigen Investments

Verantwortliches Investieren wird bei Sparern immer beliebter. Bei nachhaltigen Fonds berücksichtigen die Manager neben herkömmlichen finanziellen Bewertungsfaktoren wie Rentabilität, Profitabilität oder Verschuldung auch die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei ihren Anlageentscheidungen. Sie ermöglichen es Sparern, wirtschaftliche Performance mit einer breiten Streuung und der Umsetzung ihrer Überzeugungen zu verbinden. Auf diese Weise verleihen sie ihren Investments einen Sinn.

Durch die Auswahl ihrer Titel finanzieren die Fondsmanager Unternehmen oder Staaten, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten. Sie können beispielsweise entscheiden, in Unternehmen zu investieren, die zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen oder das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen. Sie können auch bestimmte Sektoren wie Rüstung oder Tabak aus ihrem Anlageuniversum ausschließen.

Nachhaltige Fonds stärker gewachsen

Eine Investition in nachhaltige Fonds ist dabei nicht nur für die Zukunft unseres Planeten förderlich. Die Fondsmanager wählen Unternehmen aus, die auch wirtschaftlich leistungsfähig sind. Ein Vorgehen, das mit den Wünschen vieler Sparer übereinstimmt. Diese hegen den Wunsch, dass ihre Anlagen im Einklang mit ihren Werten und Überzeugungen stehen.

Gemäß von Morningstar und Carmignac bereitgestellten Daten verzeichneten nachhaltige Aktienfonds in den vergangenen fünf Jahren bis Ende 2021 so Nettozuflüsse (Differenz zwischen Zu- und Abflüssen) in Höhe von 483 Milliarden Euro. Herkömmliche Fonds kamen im gleichen Zeitraum auf nur 188 Milliarden Euro.

Um dem wachsenden Interesse gerecht zu werden, entwickeln immer mehr Fonds robuste SRI-Strategien, mit deren Hilfe sich Anlagen für bestimmte Herausforderungen, wie etwa Klimawandel oder Kunden- und Arbeitnehmerzufriedenheit herausfiltern lassen. Gleichzeitig wurden die Vorschriften in diesem Bereich verschärft, was das Bewusstsein und die Transparenz der Unternehmen im Hinblick auf soziale Verantwortung fördert.

Diversifizierung auch bei nachhaltigen Anlagen entscheidend

Eine Investition in nachhaltige Fonds ermöglicht es Sparern darüber hinaus, ihre Anlagen zu streuen. Denn auch innerhalb der Vermögensverwaltung gilt das alte Sprichwort, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Dieser Grundsatz sollte deshalb auch bei nachhaltigen Strategien verfolgt werden.

Um das Portfolio zu sichern und die Performance zu optimieren, ergibt es Sinn, die verschiedenen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen zu kombinieren. Innerhalb dieser Kategorien können Anleger den Streuungsgrad ihrer Anlagen individuell festlegen. Sie können in verschiedene Branchen und geografische Regionen oder auch in Unternehmen von unterschiedlicher Größe investieren.

Nachhaltig und renditestark

Die wirtschaftliche Performance ist ein zentraler Aspekt der Vermögensverwaltung. Nachhaltige Fonds und gute Ergebnisse schließen einander allerdings nicht aus, wie Studien zeigen. So wurde im Rahmen der Verwaltung globaler Aktienfonds ohne konkrete Nachhaltigkeitskriterien (Artikel-6-Fonds) zwischen 2019 und 2021 eine jährliche Rendite von 10,6 Prozent nach Abzug von Gebühren verzeichnet. Demgegenüber und gemäß den Morningstar und Carmignac bis Ende März 2022 vorliegenden Daten wiesen Fonds, die quantifizierbare Ziele im Hinblick auf nachhaltige Investitionen verfolgen (Artikel-9-Fonds), ein Plus von 13 Prozent und Fonds, die ökologische und soziale Merkmale bewerben (Artikel-8-Fonds), ein Plus von 12,5 Prozent aus.

Darüber hinaus haben sich nachhaltige Fonds in Krisenzeiten als widerstandsfähig erwiesen. Dem Research Center Novethic zufolge war der Rückgang bei in Aktien investierten nachhaltigen Fonds im ersten Halbjahr 2020, also inmitten der Covid-19-Pandemie, auf minus 6,5 Prozent begrenzt, während die Aktien der 600 größten europäischen Unternehmen (Stoxx Europe 600 Index) im gleichen Zeitraum um 13,5 Prozent fielen.

Strategie von Carmignac

Als aktive und unabhängige Fondsmanager ist es unser Auftrag, das Sparvermögen unserer Kunden langfristig effizient zu verwalten. Die Erfüllung dieser Mission ist nur durch verantwortungsbewusstes Investment möglich.

Aus diesem Grund entwickeln wir unsere eigenen Überzeugungen und langfristigen Visionen mithilfe einer firmeneigenen quantitativen ESG-Analyse, ergänzt durch die unabhängigen Einschätzungen unserer Experten und durch unabhängiges Research ständig weiter. Wir beziehen ESG-Kriterien in unseren Anlageprozess ein, weil sie für die Minderung von Risiken und die Ermittlung von Anlagechancen unerlässlich sind. Zudem führen wir Gespräche mit den Unternehmen, in die wir investieren, um sie zur Anwendung vorbildlicher Praktiken zu ermutigen und eine nachhaltigere Rentabilität anzustreben. Mittlerweile bestehen 90 unseres verwalteten Vermögens aus Anlagen, die umweltbezogene und soziale Merkmale berücksichtigen oder ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen.