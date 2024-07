Die Allianz ist mit großem Abstand der attraktivste Arbeitgeber der Versicherungsbranche. Zumindest ist dies ein Ergebnis der Untersuchung „Personalgewinnung in der Assekuranz“ des Beratungsunternehmens Sirius Campus.

Allianz mit Anstand der attraktivste Versicherungs-Arbeitgeber

66 Prozent nannten den Münchener Marktführer auf die Frage, welche Versicherungsgesellschaft für sie als Arbeitgeber infrage kommen würde beziehungsweise in der jüngeren Vergangenheit infrage gekommen ist. Dahinter folgt mit deutlichem Abstand die Kölner Axa (44 Prozent) und die eher kleine ADAC Versicherung (35 Prozent). Bei einer Auswahl von 45 Gesellschaften waren hier Mehrfachnennungen möglich.

Aufmerksam auf einzelne Marken werden Bewerber laut der Studienautoren durch Werbung für Stellenangebote, aber auch durch gute Produktwerbung. Besonders häufig werde Werbung von Allianz, Axa, DEVK und Ergo wahrgenommen. Auch Werbung von Finanzvertrieben wie Profina, DVAG und Swiss Life Select fielen den Bewerbern auf.

Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT erklärte der Geschäftsführer von Sirius Campus, Oliver Gaedeke, dass insoweit vor allem die Markenbekanntheit und Wahrnehmung der Allianz in der Öffentlichkeit für das Ergebnis im Wesentlichen verantwortlich zu machen sei. Spezifische Faktoren im Recruiting und Mehrwerte bei den Arbeitgeberleistungen, die die Allianz vor der Konkurrenz abheben, nennt eine begleitende Studienzusammenfassung jedenfalls nicht.

Branche bietet Sicherheit, ist aber nicht aufregend, innovativ oder transparent

Vielmehr nennen die Studienmacher die grundsätzlich positiv wirkenden Faktoren, die für fast alle Marktteilnehmer gelten dürften: Jobsicherheit, Work-Life-Balance oder Gehalt werden demnach häufig mit der Versicherungsbranche als Arbeitgeber in Verbindung gebracht. Konkrete Zahlen liefert Sirius Campus hier jedoch nicht. Gleichzeitig wird die Assekuranz nur von knapp einem Drittel mit Innovationsorientierung und Transparenz beziehungsweise offener Organisationskultur in Verbindung gebracht.

Dabei handelt es sich laut Gaedeke genau um die Faktoren, von denen sich Bewerber im Auswahlprozess individuell angesprochen fühlen und mit denen sich die Versicherer untereinander differenzieren könnten. Sie seien sogenannte „Begeisterungsstifter“. Dazu passen die von den Studienautoren identifizierten Zuschreibungen an ein erfolgreiches Employer Branding wie innovativ, aufregend oder vertrauenswürdig. Offenbar liegen genau hier die Defizite, an denen Arbeitgeber der Branche noch arbeiten müssen, weil Bewerber diese Eigenschaften mehrheitlich vermissen.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Persönlicher Austausch im Bewerbungsprozess wichtig

Weitere Erkenntnisse der Studie: Rund ein Drittel der Bewerber wurde über Stellenportale und ihr soziales Umfeld auf die Versicherungsbranche als Arbeitgeber aufmerksam. Doch viel wirksamer für eine erfolgreiche Bewerbung seien eine örtliche Präsenz von Gesellschaften und vor allem für vertriebsorientierte Bewerber eine direkte Ansprache durch einen Vermittler. Gleiches gelte für den persönlichen Austausch auf Networking-Veranstaltungen und ein offener Austausch im Bewerbungsgespräch und in Assessment-Centern.

Am häufigsten dienten Indeed, Linkedin und Stepstone für die Informationssuche – eine besonders positive Wirkung auf den Einstieg weisen jedoch die Online-Portale Bankjob, Jobware und Meinestadt auf. Auch soziale Medien spielen laut Sirius Campus im Informations- und Bewerbungsprozess eine Rolle. Wenn auch seltener genutzt, sei die Wirkung von Tiktok auf den Erfolg der Bewerbung am stärksten.

Vertriebler achten auf Kundenorientierung und Nachhaltigkeit

Bewerber mit vertrieblichem Schwerpunkt haben laut der Autoren genaue Ziele und Pläne für ihr Berufsleben. Sie achteten mehr auf Karrieremöglichkeiten und unternehmerischen

Freiheiten. Deshalb seien für vertriebsorientierte Bewerber Arbeitgeber mit hoher Kunden- und Nachhaltigkeitsorientierung wichtiger als Bewerbern für den Innendienst. „Vertriebler sind sehr sensibel, wenn es um die Fairness für Kunden geht. Kommunikation über eine besondere Servicequalität und Kundenorientierung einer Gesellschaft ist für Bewerber und den bestehenden Vermittlern ein zentraler Motivationsfaktor“, sagt Gaedeke.

Selektive Stichprobe ausschlaggebend für allgemeine Attraktivitätswerte

Die Untersuchung wurde unter 847 Personen im Alter zwischen 16 bis 50 Jahren durchgeführt. Bei der Befragung handelt es sich um eine selektive Stichprobe. Berücksichtigt wurden Personen, die sich erfolgreich in den vergangenen Jahren für eine Ausbildung oder Festanstellung im Vertrieb wie Innendienst beworben hatten, solche, die eine derartige Bewerbung planen und auch solche, die nach einer Bewerbung in der Branche sich für ein anderen beruflichen Weg entschieden haben.

Bei dieser engen Zielgruppe mit Branchenbezug überrascht nicht, dass die Assekuranz von 69 Prozent der ehemaligen und zukünftigen Bewerber als äußerst oder sehr attraktiver Arbeitgeber beurteilt wird und in einem von Sirius Campus festgelegten Vergleich mit anderen Branchen an der Spitze steht. Die nächsthöheren Attraktivitätswerte in der Studie erreichen die öffentliche Verwaltung (63 Prozent), IT-Branche (61 Prozent) und der Banken-Sektor (60 Prozent). Da neutrale Untersuchungen seit Jahren belegen, dass die Versicherungsbranche im Branchenvergleich bei Bewerbern hinterher hängt, hat dieses Teilergebnis von Sirius Campus wohl wenig Aussagekraft.