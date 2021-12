Fidelity-Experte Nach Downgrading durch Moody's: China droht keine Liquiditätskrise

In China steigt die Verschuldung, das Wirtschaftswachstum lässt nach und das Land steckt in Strukturumwälzungen. Trotzdem können die chinesische Zentralbank und die Regulierungsbehörden die Situation meistern, glaubt Luc Fröhlich, Investment-Leiter für festverzinsliche Anlagen in Asien bei Fidelity International. Warum er das glaubt, erklärt er hier.