SJB hebt den Daumen für offene Immofonds

Breche der aktuelle Erholungstrend der Wirtschaft ab, müssten viele Unternehmen allerdings erneut um ihr Überleben kämpfen, Gelder für repräsentative Büroräume würden dem Rotstift zum Opfer fallen. In einer solchen Situation würden selbst die hochwertigsten Immobilien stark an Wert verlieren, gibt Bennewirtz zu bedenken. Dennoch gibt er Entwarnung: „Langfristig bleiben Investitionen in Grund und Boden ein inflationsschützendes Fundament in jedem individuellen Fondsdepot. Auch diese Krise wird die Wirtschaft überwinden und dann starten die Unternehmen ihr Wettrennen um die attraktivsten Mietobjekte in bester Lage.“