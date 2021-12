S&K Gruppe übernimmt Kölner Mittelstandsfinanzierer

Für die Übernahme des Kölner Mittelstandsfinanzierers Midas würden in den kommenden Wochen Anteile übertragen, heißt es von der Deutschen S&K Sachwert. Das haben jüngst die Vorstände Stephan Schäfer und Jonas Köller für die S&K sowie Midas-Vorstand Axel Bauer vereinbart.Bauer soll auch nach der Übernahme für Projekte der Mittelstandsfinanzierungen in der Unternehmensgruppe tätig bleiben. An der Mehrmarkenstrategie will das Management von S&K zunächst festhalten und erhofft sich aus der Übernahme Synergieeffekte für Beteiligungsprodukte und deren Vertrieb.