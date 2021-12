Redaktion 22.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

S&K-Prozess Angeklagter Hauke B. kritisiert „dummes Zeug“

Im S & K-Prozess um mutmaßlichen Anlagebetrug in Millionenhöhe hat sich der Angeklagte Hauke B. gestern weiter gegen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gewehrt. Was die Strafverfolger in ihrer Anklageschrift behaupteten, bezeichnete er einmal sogar als „dummes Zeug“.